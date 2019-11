Les maladies professionnelles ont été au menu d’une journée de sensibilisation, hier, au niveau de l’agence Cnas de Tizi Ouzou. Cette journée qui est le prolongement d’une campagne lancée par la Cnas au niveau national a été inscrite sous le thème «Les maladies professionnelles, une affaire de tous». D’un côté, les retombées économiques de la protection du travailleur sont notables de l’avis des organisations internationales du travail.D’un autre côté, en plus des réparations assurées aux travailleurs ayant contracté des maladies professionnelles, la Cnas mène des actions de prévention des risques à l’origine des maladies, menées de concert avec les organismes employeurs et les différents intervenants dans le domaine afin d’en éradiquer les effets pesants et néfastes sur la santé des travailleurs. Ainsi, les multiples dispositions réglementaires régissant l’aspect de prévention des risques professionnels dans sa globalité, intègre l’obligation de déclaration des procédés de travail susceptibles de provoquer des maladies professionnelles et la mise en place de mesures permettant d’assurer l’hygiène et la sécurité des travailleurs. Aussi, l’importance de ces journées est qu’elles ont le mérite d’informer le travailleur sur les différents risques qu’il encourt dans sa vie professionnelle.Cependant, aujourd’hui et malgré la prise en charge d’un large canevas de maladies réparties sur plusieurs tableaux, il est à signaler que des questions restent encore posées sur d’autres maladies ou d’autres causes provoquant les maladies qui devraient être reconnues dans la catégorie. En Algérie, ce sont 85 tableaux de maladies professionnelles qui ouvrent droit à la prise en charge et à la réparation. La définition des maladies professionnelles comme toute maladie résultant de l’exposition dans des procédés et des activités de son travail fait que la liste reste ouverte. Beaucoup de milieux professionnels ou de professions génèrent du stress. Les dernières études scientifiques menées depuis quelques années démontrent si besoin que ce phénomène du siècle est la cause directe de nombreuses maladies dangereuses. C’est pourquoi, le stress malgré le large spectre de définitions qu’il englobe s’impose comme une source de maladies non inscrites dans les tableaux des maladies professionnelles. Beaucoup d’employés considèrent également que les bas salaires sont une source de stress. Les maladies contractées ne sont jamais considérées comme des maladies professionnelles, étant externes au milieu professionnel.