La Caisse nationale de retraite (CNR) de la wilaya de Béjaïa, organise depuis, hier, au théâtre régional de Béjaïa des journées portes ouvertes sur ses activités. Cette manifestation se poursuivra encore aujourd’hui et demain au niveau respectivement des daïras d’Akbou et de Kherrata. La Caisse nationale de retraite entend à travers ces manifestations améliorer la qualité de ses prestations et humaniser des relations avec ses usagers qui sont au nombre de 90.000 pensionnaires (entre pension de retraite et pension de réversion). Ces journées d’information et de sensibilisation porteront sur les thèmes de la revalorisation des pensions de retraite 2019 et la diversification des modes de paiement, visant à améliorer la qualité des prestations de la Caisse nationale de retraite. Ces rencontres seront notamment axées sur la sensibilisation des retraités de la wilaya quant à l’importance de la mise à jour des pièces administratives, nécessaires pour la poursuite des paiements des pensions. La CNR invite annuellement les bénéficiaires de retraite directe ou de réversion à présenter les pièces justificatives de leur situation, afin de pouvoir assurer la poursuite de perception régulière de leurs avantages.Dans le cadre de la modernisation de ses services, la CNR a mis à la disposition des citoyens, notamment les retraités, un numéro vert, le 30-11 pour les orienter ou les accompagner dans leurs démarches administratives. En outre, elle a procédé à la mise au point d’une application mobile, et ce, dans une démarche de simplification et d’amélioration des procédures administratives, auprès des retraités. Les responsables de la CNR de Béjaïa ont déploré l’absence de synergie des municipalités de la wilaya avec la caisse dont la mise à jour et la vulgarisation de l’usage de l’application-mobile pour que les retraités puissent se mettre à jour avec la CNR. La présence des communes est par conséquent plus que souhaitée afin de faciliter les procédures administratives visant la régularisation des pensionnaires de la wilaya, en cas de nouvelles dispositions.Il y a lieu de noter que beaucoup d’efforts ont été consentis pour la modernisation de la Caisse nationale des retraités ces dernières années. Ce qui a permis sans nul doute de rendre possible l’amélioration de la qualité des prestations de service.