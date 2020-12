La colère des travailleurs de l'Entreprise nationale des industries électroménagères (Eniem), de Tizi Ouzou, ne retombe pas. Mis au chômage technique depuis trois semaines, ils ont exigé, hier, la reprise du travail et le départ de l'actuelle direction de l'entreprise. Ces travailleurs, qui ont marché de l'ancienne mairie (au centre-ville) au siège de la direction de l'entreprise à l'entrée Ouest de la ville pour revenir, ensuite, au siège de la wilaya, ont exprimé leur exigence de «reprendre le travail sans délai» et appelé au «départ de l'actuel staff dirigeant» de l'entreprise. Les travailleurs pointent du doigt leurs dirigeants et les rendent «responsables» de la crise que vit le complexe industriel. Il faut savoir que depuis la décision d'arrêt technique des activités durant ce mois de décembre, pour cause de «contraintes financières» et «rupture des stocks des matières premières», prise par la direction de l'Eniem, la pilule refuse de passer auprès du collectif des travailleurs. Ces derniers ont-ils tort de s'en prendre à leur direction? La réponse a été donnée par les travailleurs eux-mêmes qui en étaient, hier, à leur troisième action de rue en protestation contre leur mise au chômage. S'estimant étrangers à la situation difficile que traverse l'entreprise, ils affirment, à juste titre, qu'ils n'ont pas à payer de leur poste travail les erreurs commises par les dirigeants de l'entreprise. La protestation est, à leurs yeux, légitime et leur revendication de reprise du travail est justifiée.

Mais il faut souligner que ces protestations à répétition ne semblent pas faire avancer leur cause. Et encore moins les deux audiences que leur a accordées le wali. Ce dernier n'a d'au-tres moyens d'agir que de transmettre leurs doléances au ministère de l'Industrie lequel avait dépêché, il y a une quinzaine de jours, une commission pour s'enquérir de la situation au niveau de l'entreprise, a organisé une réunion pour débattre de la situation de l'Eniem et de l'Enie. Mais force est de constater qu'à ce jour, aucune mesure sérieuse n'est venue conforter les travailleurs de l'Eniem dans leur demande de reprise du travail.

La situation est toujours au point zéro et personne ne semble avoir le courage de dire la vérité aux travailleurs. Celle-ci pourrait être un nécessaire plan social, d'ailleurs craint par les travailleurs après un second arrêt forcé décidé par la direction de l'entreprise en l'espace d'une année. Cette même direction qui, après la catastrophe, a dépêché son P-DG à Bordj Bou Arréridj pour négocier un accord avec l'entreprise privée Condor, pour la fourniture de certaines pièces de montage. Rien ne semble, là aussi, sortir de cette négociation et le complexe de l'Eniem demeure désespérément fermé. Le même P-DG, Djillali Mouazer, a indiqué à l'APS qu'il «n'y a rien de nouveau pour l'instant». Comprendre par là que la banque bloque les comptes de l'entreprise et la dounae refuse de libérer les kits d'assemblage des produits. Le résultat de ce double blocage est qu'«il ne peut y avoir de reprise du travail dans l'immédiat». Djillali Mouazer s'accroche à un plan de sauvetage de l'entreprise, «élaboré avec le groupe Elec El Djazair et le ministère de l'Industrie pour être soumis aux banques et au ministère des Finances». En attendant les travailleurs vont bientôt boucler un mois de chômage technique, sans qu'ils aient aucune information sur leur avenir immédiat. Ce que l'on sait, par contre, c'est l'intention du gouvernement de ne pas laisser tomber l'entreprise, mais de conditionner désormais tout soutien financier à une obligation de résultats. Il reste qu'il sera difficile à l'Eniem de réussir une quelconque performance dans un environnement économique public assez sclérosé, estiment certains observateurs qui disent ne pas voir d'issue à la situation difficile que traverse l'entreprise, en dehors d'un allègement des charges salariales. Cela revient à parler d'un plan social, difficile à digérer pour des travailleurs dont l'espoir de trouver un autre travail est quasi nul, compte tenu de l'état du marché de l'emploi, frappé de plein fouet par la double crise économique et sanitaire. Mais il faut dire aussi qu'au-delà de ces craintes légitimes, l'Algérie risque de perdre purement et simplement l'un de ses fleurons industriels. Il se dégage de ce second épisode de l'Eniem, une impression d'incapacité à agir...