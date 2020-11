Compte tenu de la recrudescence inquiétante de la pandémie de Covid-19, depuis quelques semaines, la commission élargie de suivi de cette maladie s'est réunie, hier, à Tizi Ouzou sous la présidence du wali, Mahmoud Djemaâ, en présence de toutes les parties concernées. L'ensemble des intervenants, à commencer par les représentants du corps médical, ont mis l'accent sur la gravité de la situation. Le directeur de wilaya de la santé a profité de cette occasion pour tirer la sonnette d'alarme. Le premier responsable du secteur de la santé dans la wilaya de Tizi Ouzou a confirmé l'information faisant état d'une hausse inquiétante du nombre de personnes qui ont contracté le coronavirus durant ces dernières semaines et plus particulièrement pendant ces 15 derniers jours. «Le nombre de personnes contaminées quotidiennement connaît une hausse inédite», a affirmé le directeur de la santé lors de cette rencontre qui a vu aussi la participation des mem-bres de la commission de sécurité de la wilaya, des représentants de l'APW, les chefs de daïras, des maires, des directeurs des infrastructures sanitaires en plus des cadres de la santé. Suite au constat établi concernant la gravité de la situation, Mahmoud Djamaa, wali de Tizi Ouzou a décidé de donner de nouvelles orientations et des directives afin de freiner cette escalade. À cet effet, le wali a ordonné la réactivation du plan d'urgence qui avait été mis en place au tout début de la pandémie en mars dernier et qui a permis à la région de maîtriser la situation pendant plusieurs mois. Un plan, a rappelé le wali, qui a vu l'implication et la participation active des comités des villages et du mouvement associatif. Dans le même sillage, le wali a donné des directives à mettre en oeuvre à partir de cette semaine dont le lancement de grandes opérations de désinfection de tous les lieux qui drainent les foules, à l'instar des écoles, les mosquées, les établissements hospitaliers, etc. En outre, le même responsable a indiqué que ces opérations devraient être effectuées avec la participation active des comités des villages et des quartiers, des services de sécurité et de ceux de la Protection civile. Mahmoud Djamaâ a indiqué en outre, qu'en cas de la persistance de la courbe ascendante du nombre de personnes contractant le coronavirus et dans la mesure où les citoyens continueraient à ne pas respecter les mesures préventives de lutte contre la propagation de la maladie de Covid-19, des mesures seront également prises dans le sens de l'application rigoureuse des sanctions tel que stipulé par la réglementation et ce, contre les contrevenants. Dans le même sillage, il a été décidé de dégager, en toute urgence, une enveloppe financière à partir du budget de wilaya afin de soutenir tous les établissements sanitaires de la wilaya qui en auront besoin dans le cadre de la prise en charge des malades atteints de coronavirus.