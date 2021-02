Poursuivant son cycle de rencon- tres de concertation avec des personnalités nationales, entamé samedi au lendemain de son retour d'Allemagne, le président de la République Abdelmadjid Tebboune a reçu, hier, les membres de la Commission nationale de révision de la loi électorale, a annoncé la présidence de la République sur sa page Facebook. Une rencontre à laquelle ont pris part Noureddine Baghdad Daidj, directeur de cabinet de la présidence de la République, et Boualem Boualem, conseiller auprès du président de la République, chargé des affaires juridiques et judiciaires. Cette rencontre, qui rentre dans le cadre des consultations sur la situation globale du pays, a été une occasion pour les deux parties d'échanger leurs points de vue sur la problématique, notamment la mouture de l'avant-projet de loi organique portant régime électoral, dont il est attendu qu'il redessine le nouveau paysage politique du pays post-Hirak. Selon la même source, le chef de l'Etat a écouté un exposé présenté par Ahmed Laraba, le président de ladite commission au sujet de la révision de la loi électorale. «Le président de la République nous a accordé une audience au cours de laquelle nous lui avons présenté un exposé portant sur l'ensemble des propositions émanant de 48 partis politiques concernant le projet de révision de la loi électorale», a déclaré à la presse Ahmed Laraba, dans une déclaration à l'issue de l'audience. Ahmed Laraba a précisé que l'audience a permis, également, d' «échanger les points de vue sur les principaux axes» en relation avec le projet de loi. Cette commission, installée par le chef de l'Etat en septembre 2020, a été chargée de l'élaboration du projet de révision de la loi organique portant régime électoral. La mouture de l'avant-projet de loi organique portant régime électoral, a été distribuée en janvier dernier aux partis politiques pour enrichissement. Lors de son dernier passage à la Télévision nationale, Ahmed Laraba, tout en relevant les divergences entre les partis politiques concernant certains articles de la mouture, notamment celui relatif à la condition requise des 4% des suffrages obtenus lors des élections locales précédentes dans la circonscription électorale dans laquelle la candidature est présentée, n'a pas écarté la possibilité d'annuler ou de modifier l'article en question en raison des divergences entre les formations politiques. Pour rappel, le président Tebboune, dans un message vidéo adressé au peuple le 13 décembre 2020, a donné instruction à la présidence de la République de préparer, avec la Commission nationale chargée de l'élaboration du projet de révision de la loi organique portant régime électoral, une loi électorale dans un délai de 19 à 15 jours. En outre, lors d'une séance de travail consacrée à l'avant-projet de loi organique, le chef de l'Etat a donné instruction pour finaliser dans les plus brefs délais l'élaboration du nouveau projet de la loi organique relatif aux élections, en prévision des échéances électorales importantes qu'attend le pays. Néanmoins, la contamination du chef de l'Etat par le virus du coronavirus a retardé la présentation du nouveau projet de loi organique.