La communication est «une arme redoutable» dans toutes les guerres et l’Armée de Libération nationale (ALN), n’a pas négligé ce volet dans sa lutte contre le colonialisme français, en créant le service presse, a observé le moudjahid Salah Mekacher (88 ans). Cet ancien secrétaire et membre du service de presse du PC de la Wilaya iii historique, a relevé que « dans toute guerre le contrôle de la communication et de l’information est primordial. Le rôle important de la propagande et de la contre-propagande, n’a pas échappé aux congressistes de la Soummam (20 Août 1956) et la plate-forme qui a sanctionné ce congrès a prévu la création d’un service de presse pour contrer la propagande de l’ennemi», a-t-il souligné. Le service de presse, créé par le colonel Amirouche au PC de la Wilaya iii historique, a été géré par le secrétaire de ce même PC, Tahar Amirouchène. Ce service publia le journal de l’ALN La Renaissance algérienne, a rappelé Mekacher, qui a observé que toutefois «le meilleur produit de ce service presse, restera le tract». Il dira, à ce propos, que «le tract de la Wilaya iii fut l’outil de propagande le mieux approprié au cours de la Guerre de Libération nationale. Il sera très apprécié, parce qu’il deviendra le cordon ombilical entre la tête et la résistance, les maquisards au combat et les militants du FLN». Le service de presse a publié des tracts qui ont percé les murs des prisons et entretenu le lien de l’ALN avec le peuple, les combattants et les détenus leur donnant de l’espoir et du courage. Le tract de la Wilaya iii fera tout cela et plus, puisqu’il deviendra le noyau de rayonnement qui dispensera toute l’énergie indispensable à la résistance et à la poursuite de la lutte.