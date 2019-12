Empreint des valeurs de l'Etat et surtout fidèle au principe de la légalité, le désormais ancien chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP) et vice-ministre de la Défense nationale, le moudjahid Ahmed Gaïd Salah, a marqué la période de transition - tout au long de l'année en cours- par des décisions sages et courageuses ancrées dans les fondements de la législation nationale. En premier, la Loi fondamentale. En effet, sous la direction de Gaïd Salah, l'ANP avait observé une neutralité, en se limitant à son rôle constitutionnel, avant le début de la crise. Après l'annonce de Bouteflika, le 10 février 2019, qu'il briguerait un 5ème mandat, suivi, le 22 février, par le déclenchement du mouvement de protestation populaire contre ce mandat et ses soutiens, l'armée s'était aussitôt jointe à la volonté des Algériens. Le

10 mars, Ahmed Gaïd Salah affirme que l'armée «partage les mêmes valeurs que le peuple». Il, lance, ainsi, son appel historique à l'application de l'article 102 de la Constitution, confirmant la non-capacité du président de la République à assumer ses fonctions à la tête de l'Etat. Dans ce sens, pour le professeur de droit constitutionnel, Walid Laggoune, l'application de l'article en question était «la seule alternative et le seul instrument juridique et constitutionnel» qui existent pour éviter une situation en dehors du cadre constitutionnel. Le professeur Laggoune avait indiqué que le Conseil constitutionnel devait déclarer l'état d'empêchement, conformément aux prérogatives que lui confère la Constitution. Farouchement opposé au «vide institutionnel menant vers la destruction de l'Etat», Gaïd Salah et l'institution militaire avaient veillé à la stricte application des dispositions de la Constitution, stipulant la prise du président du Conseil de la nation, en l'occurrence, Abdelkader Bensalah, des fonctions de chef de l'Etat. L'étape suivante, conformément aux mêmes dispositions, l'organisation d'une élection était le cheval de bataille de l'ANP. Celle-ci, s'associant à la présidence et au gouvernement, ont mis en oeuvre les revendications de l'opposition, en modifiant la loi électorale et en mettant en place l'Autorité nationale indépendante des élections. Le chef d'état-major de l'ANP, Gaïd Salah, multipliait, par la suite, les déclarations quant à la capacité de cette institution d'accompagner tout le processus électoral, d'assurer sa régularité et de maintenir la sécurité, et ce, en assumant pleinement ses missions constitutionnelles.