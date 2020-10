La revue El Djeïch vient de publier son dernier numéro dans lequel elle a mis en évidence l'ensemble des événements qui ont marqué ces derniers temps l'Algérie. Qualifiant ces évènements d'importants, la revue souligne dans son éditorial: «Durant le mois de septembre écoulé, notre pays a été au centre de nombre d'événements importants qui se sont déroulés tant à l'intérieur qu'à l'étranger, en dépit des conditions sanitaires difficiles qu'il traverse, à l'exemple de tous les pays du monde.»

L'éditorialiste a consacré dans son écrit une bonne partie au prochain scrutin qu'il juge très important, notamment pour le peuple, seul décideur d'une Constitution qui lui donnera la parole et prendra en considération sa voix. L'éditorialiste souligne à ce propos: «Il a franchi des pas importants sur la voie de la préparation du référendum sur le nouveau projet de Constitution qui donnera la parole au peuple, consacrant ainsi les aspirations des générations à édifier une nouvelle Algérie, celle de la justice et du droit.» L'auteur, estime que ce projet «comporte de nombreuses questions qui traitent des problèmes du citoyen, répondent à ses préoccupations, réduisent ses souffrances et lui ouvrent des horizons porteurs d'espoir, tels que les droits, les libertés et la transparence dans la gestion des affaires de l'Etat ainsi que la prévention contre la corruption et la lutte contre toutes les pratiques négatives qui prévalaient». L'éditorialiste ne manquera pas dans son intervention, dans ce dernier numéro, d'assurer que «le référendum se tiendra dans des circonstances normales de transparence et d'intégrité totales et ouvrira une nouvelle ère.» Il argumentera ses propos par la promesse du président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, qui a affirmé, rappelle l'auteur de l'éditorial, que «toutes les garanties pour des élections intègres seront mises en oeuvre, que ce soit à travers la constitutionnalisation de l'Autorité indépendante de surveillance des élections ou par un encadrement rigoureux du financement politique par des lois, dans le but de préserver le libre choix de l'expression populaire ou pour offrir des chances égales pour tous de voter et de se porter candidat afin que la voix de l'électeur soit respectée et que le paysage politique soit renforcé par une nouvelle génération d'électeurs».

Très pertinent, l'éditorial revient sur la symbolique du choix du 1er novembre pour l'organisation de ce référendum pour dire qu' «elle porte en elle de nombreuses significations. Elle reflète l'insistance du président de la République à faire de cette journée mémorable le véritable point de départ de l'édification de l'Algérie nouvelle, affranchie de toutes les injustices, dépassements et autres points négatifs, un jour qui constituera le véritable départ de l'édification d'un État fort et craint. Aussi, ce scrutin constitutionnel sera le premier jalon sur la voie du changement radical revendiqué par le peuple». Dans son écrit, l'éditorialiste revient également sur l'engagement du Haut Commandement de l'ANP dans ce contexte pour attester: «Le Haut Commandement de l'ANP consacrera tous ses efforts au succès de cette fête nationale, en veillant à ce que toutes les conditions soient réunies pour permettre aux citoyens d'exercer leur droit et de s'acquitter de leur devoir électoral dans un climat de quiétude et de stabilité.»