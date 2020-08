La rentrée parlementaire aura lieu dans cinq jours. Les élus du peuple rejoindront les bancs du palais Zighoud-Youcef, les membres du Sénat ceux de la chambre haute. L'ouverture de cette session intervient conformément aux dispositions de l'article 135 de la Constitution et de l'article 15 de la loi organique 16-12 définissant l'organisation et le fonctionnement de l'APN et du Conseil de la nation, ainsi que les relations fonctionnelles entre ces derniers et le gouvernement, indique un communiqué de l'assemblée rendu public le 27 août. Une session qui s'ouvrira dans un contexte de crise sanitaire particulier.

Le Covid-19 semble avoir retrouvé un second souffle depuis l'allégement du déconfinement. Les retrouvailles des parlementaires avec le palais Zighoud- Youcef ne s'annoncent cependant pas de tout repos. Députés et sénateurs qui reprendront du service après près de deux mois de vacances auront à débattre de la Loi fondamentale avant qu'elle ne soit soumise à référendum le 1er novembre. Un chantier majeur qui doit jeter les bases de «l'Algérie nouvelle», ouvert par Abdelmadjid Tebboune dans la foulée de son élection, le 12 décembre 2019, à la magistrature suprême. Le nouveau texte de la Loi fondamentale sera soumis à référendum le 1er novembre. Une date à la charge symbolique puissante, exceptionnelle, qui coïncidera avec le 66e anniversaire du déclenchement de la révolution. Dans sa nouvelle mouture figure la limitation du mandat présidentiel à un seul mandat, renouvelable une fois, comme l'a souhaité le président de la République au lendemain de son investiture. «Je me suis engagé clairement pour mettre en place une nouvelle Constitution qui prémunira le pays contre toute forme d'autocratie...», avait écrit Abdelmadjid Tebboune dans une lettre adressée au début du mois de janvier 2020 à Ahmed Laraba, président du Comité d'experts chargé de formuler des propositions pour une révision constitutionnelle. Le président Tebboune avait appelé, lors de la rencontre gouvernement-walis, à se préparer pour le référendum de révision de la Constitution «afin de garantir les meilleures conditions et moyens matériels et psychologiques à même de permettre au citoyen d'avoir son mot à dire sur l'avenir de son pays». Le projet de révision de la Constitution entre dans sa dernière ligne droite après un long parcours. Le chef de l'Etat a, en effet, associé personnalités, responsables de partis politiques, et des figures emblématiques de la révolution algérienne, le colonel Youcef El Khatib, à son projet d'édification d'une nouvelle République. Un Comité d'experts chargé de formuler des propositions, qui a été créé le 8 janvier dans le cadre de la concrétisation de cet engagement a remis la mouture de l'avant-projet sur les amendements le 24 mars dernier. 2 500 propositions ont été formulées par entre autres des personnalités nationales, des partis politiques, des syndicats, des associations civiles, des enseignants universitaires... Les parlementaires, qui ont déjà planché sur des dossiers chauds, la loi sur les hydrocarbures, le plan d'action du gouvernement, la loi de finances, devront les passer au crible avant de donner la parole au peuple à qui reviendra...le dernier mot.