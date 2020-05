La révision de la Constitution est souvent le produit d'une évolution sociétale et politique dictée par le rapport des forces sur le terrain. Cette donne irréversible dans l'histoire des nations qui se sont procuré des Constitutions reflétant le degré de la maturité en matière de luttes politiques, sociales et citoyennes, influe sur la nature et l'esprit de la Loi fondamentale et sa mouture, il y va des forces en présence qui tracent les contours essentiels de cette dernière. Qu'en est-il du rapport des forces en Algérie? Est-ce que la mouture de l'avant-projet de la révision constitutionnelle est le produit des «tiraillements» politiques et des luttes ardues déterminées par une dynamique politique menée par les partis traditionnels ou est-ce le contraire qui s'est manifesté au grand dam de l'opposition algérienne vouée aux gémonies y compris par la dynamique populaire qui s'est substituée au rôle des partis traditionnels sans que pour autant ce rôle soit assumé d'une manière homogène? La crise politique qui a frappé les institutions de l'Etat a été le reflet de l'impasse provoquée par le système du président grabataire et déchu. Cette impasse a pris une forme qui n'était pas attendue par son ampleur et sa mobilisation. C'est l'élan populaire du

22 février 2019 qui a secrété la nouvelle situation politique en exigeant le départ sine die du régime honni et de tous ses symboles. Depuis, le processus vers le changement ne faisait que s'exprimer en fonction du rapport des forces, qui imposait ses desiderata et son diktat sur la scène politique nationale. Le Mouvement populaire n'arrive pas à faire émerger une force représentative de sa démarche et de ses objectifs à court et moyen terme. Cette situation «biscornue» et hybride de la scène politique nationale, ajouté à cela le recul drastique de la classe politique en général et les partis dits d'opposition en particulier, ont fait que l'approche du changement est déterminée par ceux qui détiennent la clé du pouvoir effectif et les moyens institutionnels pour redistribuer les cartes de la classe politique et de la société civile dans son ensemble.

Les partis politiques sont dans une posture peu reluisante, leur situation ressemble à une espèce d'ambivalence dont le rejet est à son plus fort niveau de la part de la société et du Mouvement populaire qu'il accuse de «lâcheté» et prolongement du système honni. Dans ce climat politique, les jeux ne pourront être déterminés que par ceux qui détiennent le rapport des forces, c'est-à-dire les tenants du système en présence en recourant à la négociation et au consensus. De ce fait, la question de la révision de la constitution est tributaire des enjeux qui sont reflétés par le nouvel échiquier politique. A ce propos, les propositions de la classe politique par rapport à l'enrichissement de la mouture de l'avant-projet de la révision constitutionnelle ne feront que renforcer ceux qui ont tracé la feuille de route quant à une Constitution dont les tenants et les aboutissants sont mis en branle par les protagonistes effectifs qui déterminent le jeu de la scène politique nationale. Pour ainsi dire, la Constitution est l'oeuvre de plus fort, et comme les choses sont claires à notre niveau, il faut dire que les partis traditionnels n'ont aucun poids pour revoir à leur guise les fondements de la Constitution et les changements souhaités dans la perspective d'asseoir leur projet de société et leurs choix doctrinaux.

Quant à la démarche consensuelle, il va falloir qu'il y ait un compromis de la part de tous les protagonistes en présence pour que la démarche soit réalisée. De ce fait, le consensus est victime des approches disparates et hétéroclites menaçant ainsi toute velléité d'assouplissement de la situation politique et l'espoir que la classe politique dans son ensemble puisse en arriver à un compromis sur l'essentiel qui concerne l'Etat national et ses institutions sur le plan stratégique.