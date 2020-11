Sous le titre «Symbolique de novembre et la naissance de la nouvelle Algérie», l'éditorialiste de la Revue, El Djeïch, dont le dernier numéro a été publié hier, revient sur le processus de l'amendement de la nouvelle Constitution approuvée le 1er novembre dernier par le peuple où il souligne qu'«il est naturel que l'Algérie de l'après-novembre 2020 soit le prolongement de Novembre 1954 au cours duquel le peuple algérien a consenti d'énormes sacrifices pour libérer notre pays du joug colonial.» Dans cet éditorial consacré au 1er novembre et à la Constitution, El Djeïch a rappelé que ce peuple qui, «engagé hier, dans le combat armé, le voilà aujourd'hui de nouveau au rendez-vous pour donner son verdict qui consacrera les fondements de l'Etat de droit et garantira la cohésion de l'Etat et de ses institutions». Pour lui, «le peuple fait montre de loyauté, de désintéressement et a fait prévaloir la voix de la raison et l'intérêt de la patrie sur tout autre intérêt», contribuant ainsi, souligne-t-il encore «au succès du référendum sur le projet d'amendement de la Constitution, ouvrant la voie à la concrétisation du projet de la nouvelle Algérie et à la réalisation de ses aspirations dans une Algérie puissante, sûre et prospère». Selon sa lecture des faits actuels et des développements qu'a connus le pays depuis le 22 février, la nouvelle donne « provoquera une véritable rupture avec les pratiques du passé qui ont sapé l'autorité de l'Etat et ont été à l'origine de la perte de confiance du citoyen envers ses institutions constitutionnelles». L'éditorial a également rappelé ce qui a été souligné par le chef d'état-major de l'ANP, le général de corps d'armée, Saïd Chanegriha, «atteindre ce que nous escomptons tous de stabilité permanente pour notre pays et de bien-être pour notre société, n'est pas si loin pour nous, en tant qu'Algériens. Si les intentions sont sincères, si les volontés sont réelles et si les déterminations sont conjuguées, aucun obstacle ne pourra freiner la marche de la nouvelle Algérie.

«Après avoir joué pleinement son rôle en assurant l'accomplissement global du processus référendaire, notre vaillante armée continue de s'acquitter de ses nobles missions, sans jamais dévier, par fidélité aux glorieux chouhada de la Révolution libératrice, aux valeureux moudjahidine et aux meilleurs parmi les enfants de la patrie». Il ne manquera pas non plus de rappeler que le chef d'état-major de l'ANP a saisi l'opportunité pour exhorter l'ensemble des éléments de l'ANP à évoquer cet anniversaire «si cher, ainsi que les sacrifices et les hauts faits d'armes des aînés qui ont mis fin au mythe de l'invincibilité d'une des plus puissantes armées coloniales, permettant ainsi au pays d'arracher son indépendance et de recouvrer sa souveraineté nationale».

Ainsi, «pour faire triompher la nation, cela exige de redoubler d'efforts, de labeur, de vigilance et de faire davantage de sacrifices, à l'ombre de la situation qui prévaut dans notre région... et ceci n'est guère nouveau ou impossible pour les fils et les petits-fils de l'ALN», ajoute l'auteur de l'éditorialiste. Mais aussi les enfants de l'ANP qui mène le même combat que l'ALN.