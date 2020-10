Fervent défenseur de l'amendement constitutionnel, le président du Mouvement El-Islah, Filali Ghouini, a réaffirmé, vendredi dernier, depuis Aïn Témouchent, l'appel de sa formation politique à voter «oui» pour l'amendement de la Constitution.

S'exprimant, lors d'un meeting populaire animé à la bibliothèque publique principale Malek Bennabi, au titre du 10e jour de la campagne référendaire, Filali Ghouini a justifié son appel par le fait que cette nouvelle Constitution englobe plusieurs points positifs et répond aux revendications urgentes de l'ensemble des Algériens et des Algériennes. «L'amendement de la Constitution inclut des revendications exprimées par les citoyens, durant le Hirak populaire et d'autres, présentées par la classe politique, pour lesquelles différents acteurs de la société civile (syndicats et associations) ont milité», a précisé Filali Ghouini lors de son intervention.

Persuadé que le changement revendiqué par le peuple ne s'opérera qu'à travers la Constitution, le président du Mouvement El-Islah souligne que «l'Algérie nouvelle passe, inéluctablement, par une nouvelle Constitution qui exige des autorités publiques du pays de procéder à l'introduction d'amendements dans plusieurs lois afin de les adapter à ses exigences».

Un projet ouvrant de larges horizons pour les compétences nationales, notamment les jeunes, non disponibles auparavant, à travers des garanties pour le changement escompté, contenues dans la nouvelle Constitution. Mettant l'accent sur l'importance de la mouture de la nouvelle Constitution, soumise à référendum populaire le 1er novembre prochain, «notamment en ce qui concerne la dynamisation du rôle de la société, à travers sa participation, par des propositions, sa présence aux délibérations et sa contribution à la prise de décisions au niveau local», Filali Gouini a qualifié la constitutionnalisation de l'Observatoire national de la société civile d' «acquis important» du fait que le projet prévoit des mécanismes de promotion du rôle de la société civile, dont sa participation aux Assemblées populaires communales et de wilayas, ses propositions concernant les divers projets de développement.

Evoquant «les différents points positifs contenus dans le projet de Constitution visant au renforcement de l'indépendance de la justice, la consécration du principe d'alternance au pouvoir, l'équilibre et la séparation des pouvoirs et la prévention et la lutte contre la corruption et autres», Filali Gouini a qualifié le projet d'amendement constitutionnel de «pas important pour l'édification de l'Algérie nouvelle».