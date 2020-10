Le projet d'amendement de la Constitution, soumis à référendum, le 1er novembre prochain «répond aux aspirations du peuple algérien», a indiqué, hier, à Constantine, le président de l'Association nationale El Wafa pour la solidarité nationale, Nouar Zedam. «La nouvelle Constitution répond aux défis de l'étape actuelle, jette le premier jalon sur la voie du changement revendiqué et est au diapason des aspirations du peuple algérien», a affirmé Zedam, lors d'une rencontre régionale à laquelle ont pris part des représentants du mouvement associatif de plusieurs wilayas du pays, organisée au Centre culturel islamique Abdelhamid Ben Badis, dans le cadre de la campagne référendaire. «L'amendement constitutionnel consacre les principes et valeurs de la République et préserve et renforce les libertés, en sus de la promotion de la société civile et de la jeunesse, en tant que véritables partenaires», a estimé le même interlocuteur.La consécration du principe de la liberté d'expression et de l'égalité des sexes, à travers le renforcement du rôle économique de la femme, est au coeur de ce projet d'amendement constitutionnel, a-t-il assuré. Le président de l'Association El Wafa a également appelé le peuple algérien et l'ensemble des associations, à participer massivement au référendum, le 1er novembre prochain. L'Association nationale El Wafa pour la solidarité nationale, dont le siège est à Mila dispose de plusieurs antennes à travers 46 wilayas.