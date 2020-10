La campagne pour la Constitution se tient dans des conditions exceptionnelles. Un événement de cette taille qui aurait tenu le haut du pavé en situation normale. Il faut en effet, composer avec cette terrible pandémie de coronavirus qui occupe le quotidien des citoyens, qui, de surcroît s'apprêtent à affronter une rentrée scolaire qui ne s'annonce pas de tout repos. Une rentrée qui a été déjà reportée à cause d'une recrudescence du Covid-19 qui semble toutefois avoir décliné. Les statistiques journalières fournies par le Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de coronavirus l'attestent.

Le nombre de contaminations qui avait atteint un pic le 27 juillet, 1198 cas, est retombé à 153 cas le 12 octobre. C'est dans cette conjoncture que s'est ouverte la campagne référendaire sur le projet d'amendement de la Constitution dont le coup d'envoi a été donné le 7 octobre et qui doit s'achever le 28 octobre. Elle a vu l'entrée en scène de partis politiques, ceux notamment de la défunte «alliance présidentielle», FLN, RND, TAJ et MPA, qui a volé en éclats et qui ont dû subir une onde de choc sans précédent à la suite des affaires de corruption qui ont rattrapé leurs leaders qui, aujourd'hui, croupissent en prison. Ces formations politiques, qui ont dû se mettre en veilleuse, réoccupent le terrain pour apporter leur soutien à la nouvelle Loi fondamentale et expliquer surtout tout le bien-fondé à se rendre en force au référendum qui doit se tenir le 1er novembre et voter en sa faveur. Une autre façon de fourbir leurs armes et de tester leur popularité émoussée par les affaires de justice qui ont terni leur image en vue des prochaines élections législatives anticipées qui seront organisées après que le peuple se soit prononcé après l'exceptionnelle consultation électorale qui coïncidera avec la célébration du 66ème anniversaire du déclenchement de la révolution. Une date symbolique qui rappelle la fameuse phrase: «Jetez la révolution dans la rue, et vous la verrez reprise par tout un peuple!», prononcée par l'inoubliable Larbi Ben M'hidi, un des principaux chefs de la révolution. Une «harangue» qui s'est imposée dans la mémoire collective, devenue une référence à chaque fois que le pays a rendez-vous avec l'Histoire. C'est le cas, aujourd'hui, avec cette nouvelle Constitution qui esquisse les contours de la nouvelle Algérie.

Le document est désormais porté par les médias de la presse écrite, de l'audiovisuel, des débats sont organisés à la radio, à la télévision quotidiennement, même si certains paraissent quelque peu schématiques, voire trop techniques pour faire mouche. Les articles amendés sont, cependant, mis en exergue, un à un expliquant les changements, l'amélioration qu'il porte en leur sein. Les sujets sont égrenés au jour le jour.

La condition de la femme, celle de la jeunesse, les droits, mais aussi les obligations des citoyens sont décortiquées...Sur le plan politique, la liberté d'expression, la consécration de la démocratie, la justice sociale, le statut des élus, des assemblées élues reviennent régulièrement dans les face-à-face entre spécialistes, hommes politiques, patrons d'entreprises. Le volet économique y a son droit de cité à plus d'un titre d'autant plus que le pays a fait de l'affranchissement à son pétrole un défi majeur en faisant la part belle à la promotion des start-up, l'économie verte et celle de la connaissance. Sans oublier l'alternance au pouvoir et la fin du règne sans partage qui a constitué la pierre angulaire de la révision de la Constitution. Le coup de starter de ce chantier majeur du nouveau président de la République avait été donné dans le sillage de son investiture. «Je me suis engagé clairement à mettre en place une nouvelle Constitution, qui prémunira le pays contre toute forme d'autocratie...», avait écrit Abdelmadjid Tebboune dans une lettre adressée au début du mois de janvier 2020 à Ahmed Laraba, président du Comité d'experts chargé de formuler des propositions pour une révision constitutionnelle. Des personnalités: Mouloud Hamrouche, Ahmed Taleb El Ibrahimi. Abdelaziz Rahabi... Des responsables de partis politiques et des figures emblématiques de la révolution algérienne, le colonel Youcef El Khatib, ont été associés à ce projet d'édification d'une nouvelle République. Un Comité d'experts chargé de formuler des propositions, créé le 8 janvier, a remis la mouture de l'avant-projet sur les amendements, le 24 mars dernier. 2 500 propositions ont été formulées par des personnalités nationales, des partis politiques, des syndicats, des associations de la société civile, des enseignants universitaires. Le document est désormais public. Partis politiques, associations, médias, experts en expliquent les enjeux...Verdict le 1er novembre.