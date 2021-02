Le FFS, qui s’inscrit en porte-à-faux avec les législatives et les élections locales anticipées, ambitionne d’amorcer un dialogue national, inclusif et responsable afin d’aboutir à un compromis politique global et historique. Echaudé, sans doute, par la mauvaise expérience relative à son initiative sur la « feuille blanche », le plus vieux parti d’opposition s’attelle à élaborer une convention nationale en guise de socle politique pour un dialogue national sérieux. L’avant-projet portant cette initiative, qui sera soumis aux acteurs politiques et sociaux, sera prêt « dans les plus brefs délais, fort probablement en mi-mars prochain », a indiqué, hier, le coordinateur de l’instance présidentielle du FFS, Hakim Belahcel. Les grands axes de cet avant-projet, qui vise, d’après le premier secrétaire, à « résoudre la crise politique nationale qui a duré si longtemps qu’il est dans l’intérêt de tous, sans exception, d’y mettre fin, afin que nous, Algériens et Algériennes, puissions construire un Etat de droit», ont été exposés lors de la session ordinaire du conseil national, qui s’est clôturée tard dans la soirée du vendredi à samedi. Cette formation politique « escompte faire aboutir une résolution largement consensuelle pour mettre fin à une crise nationale multiforme et dangereuse pour l’existence même de la nation algérienne ». Pour ce parti « les pouvoirs successifs n’ont fait qu’apporter de fausses solutions à de vrais problèmes. Des simulacres électoraux et de pseudos dialogues, des conférences nationales de sortie de crise préfabriquées, des référendums désavoués et des consultations politiques avortées et détournées ; les résultats nous les connaissons tous : un pays bloqué dans son évolution vers l’Etat de droit et la démocratie», a-t-on également déploré. Pour ce parti « l’avenir du pays n’a jamais été aussi compromis que cette fois-ci car en plus de la complicité de la dangerosité de la crise multiforme (…)s’ajoute une situation socio-économique désastreuse aux conséquences hélas incontournables et dramatiques à court et à moyen terme . « Rien n’a changé depuis le déclenchement du Mouvement populaire du22 février dernier, au contraire tout s’est aggravé à la fois sur le plan politique, économique, social et sanitaire », est-t-il relevé. Par ailleurs, « le parti projette de lancer le débat interne impliquant toutes les structures et instance du parti autour de l’avant-projet de la convention nationale , et-ce, à travers des rencontres au niveau des différentes fédérations régionales », a-t-on fait savoir. Le FFS compte aussi poursuivre ses rencontres de prise de contact et de consultation au sujet de la situation politique du pays avec des partis politiques et personnalités nationales au courant de cette semaine, a-t-on indiqué. Deux rencontres de ce genre ont été déjà tenues : la première avec le MSP au siège du parti, tandis que la seconde avec le RCD au siège de cette formation de Mohcine Belabbas. « Dans leurs interventions les membres du conseil national, ont tous adhéré aux deux déclarations de l’instance présidentielle et du premier secrétaire du parti», indique-t-on. Pour rappel, ce parti vient de sortir d’ une crise interne et une longue période d’instabilité, caractérisée par des conflits internes causés par le dysfonctionnement de ses instances. Cette crise avait diminué son rendement politique et dérouté sa base militante. Enfin, le parti du défunt Hocine Ait Ahmed revendique comme préalables à la sortie de la crise politique nationale, la libération des détenus politiques et d’opinion, l’ouverture des champs politique et médiatique, la levée de toutes les entraves policières, juridiques et administratives à l’exercice politique, syndical et associatif dans notre propre pays.