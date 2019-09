La réunion s’est tenue, hier, au niveau de l’hémicycle Rabah-Aïssat de l’APW de Tizi Ouzou. Elle a regroupé les maires de la wilaya de Tizi Ouzou. Ces derniers sont sortis avec la décision de se regrouper autour d’une coordination. En effet, après des années d’attente, le regroupement des maires est né au grand bonheur des populations locales. A l’issue de leur rencontre, les maires ont fait l’annonce et énuméré quelques raisons qui les ont poussés à créer cette coordination. Pour ces derniers, elle sera un espace favorable pour la concertation.

Ce cercle des maires était attendu depuis plusieurs années. La gestion des affaires locales avait grandement besoin d’un espace de ce genre qui allait permettre aux élus de se concerter, de réfléchir ensemble et surtout d’agir en commun. Les communes, malgré les frontières administratives, sont liées par des objectifs, des projets et surtout un destin commun. Cela fait belle lurette que l’intercommunalité s’est imposée comme une nécessité, mais sa concrétisation sur le terrain n’a jamais été réussie. Hier donc, c’est ce vœu de la population et de ses représentants qui a été réalisé. En fait, plusieurs aspects de la gestion des communes plaident pour cette façon de faire. L’intercommunalité est une impérieuse nécessité pour enclencher la machine du développement local. On peut citer à titre d’exemple les routes qui relient les communes. Améliorer un tronçon sans les autres n’est pas la manière indiquée pour améliorer l’état du réseau routier. Un travail de coordination entre les communes est nécessaire pour réussir des projets de ce genre.

Un autre exemple de la nécessaire coordination entre les maires apparaît clairement dans la gestion des centres d’enfouissement techniques (CET). Plus de cinq Cdet sont restés bloqués à cause des oppositions des citoyens pour plusieurs raisons. Mais la plus importante raison est sans conteste l’absence de coordination des maires des communes concernées. Ces lieux sont destinés à accueillir les déchets de plusieurs communes à la fois. D’où les appréhensions des populations qui refusent de voir leur village devenir une décharge. Un travail de concertation des maires concernés aurait pu venir à bout de ces réticences.

Sur un autre chapitre, l’intercommunalité aurait pu enclencher la dynamique de développement de l’activité touristique. La wilaya est un véritable musée à ciel ouvert, mais la majeure partie de ce patrimoine n’est pas exploitée par l’industrie touristique.

L’exemple le plus frappant de cette absence de coordination apparaît au grand jour dans la gestion de la saison estivale. Deux communes, Tigzirt et Azeffoun, situées sur le littoral accueillent des millions de visiteurs, mais on n’a jamais entendu parler d’une réunion commune pour coordonner le travail durant cette saison. Répartis sur plusieurs communes, de nombreux sites archéologiques n’ont jamais été au centre d’intérêt des élus pour inciter les visiteurs à les découvrir. Les sites en question sont situés dans les communes limitrophes comme Iflissen et Boudjima mais un travail de coordination, des maires est nécessaire pour les rendre accessibles aux touristes.

Les exemples de la nécessité impérieuse de ce travail de concertation entre les maires sont nombreux. Ce qui rend la coordination née, hier, d’une importance capitale pour le développement local.