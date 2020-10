Le président de la République considère que la révision constitutionnelle «sera une illustration éloquente des valeurs civilisationnelles de l'Algérie, consacrera la loyauté au serment des chouhada et confortera l'Etat de droit prôné par le Hirak béni authentique». Dans un message lu en son nom par le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs à l'occasion de la 22e Semaine nationale du Coran, a évoqué le lancement d'une chaîne de télévision dédiée à l'Histoire. Le président Tebboune a estimé que pareille initiative est de nature à conforter «notre choix d'emprunter une voie nationale sûre et incontestable dans notre marche sincère». Toute la démarche réformatrice initiée par le président Tebboune tient à «la réalisation des objectifs nobles pour lesquels se sont sacrifiés les chouhada», a-t-il soutenu. «Autant d'objectifs que nous voulons atteindre et consacrer à travers la révision de la Constitution, qui permettra inéluctablement d'instaurer l'Etat de droit prôné par le Hirak béni authentique», relèvera le chef de l'Etat, tout en soulignant l'importance de «jeter les bases de la réforme». Pour Tebboune cela signifie prioritairement «l'éclosion des énergies dormantes dans notre société». L'intention est noble, et le président estime qu'elle est réalisable, tant que la réforme recherchée est «celle qui asseoit un environnement favorable et attractif pour toutes les potentialités dont regorge notre pays, à la faveur de l'équité, de la liberté, de la paix et de la sécurité». Un vaste programme auquel s'attelle le chef de l'Etat, avec la révision constitutionnelle comme la première pierre de l'énorme édifice national. La seconde pierre sera la lutte inlassable contre la corruption. «J'ai promis de préserver notre pays de la corruption, la combattre, tarir ses sources et éliminer ses causes.» L'engagement est sans nuance et Tebboune ajoute une couche en qualifiant la corruption d' «acte de trahison envers la patrie». La guerre sera donc pour la sauvegarde de la nation et les corrompus comme les corrupteurs seront les ennemis de la République. Visiblement conscient de l'immensité de la tâche, le chef de l'Etat insiste: «Toutes nos institutions sont appelées à contribuer à la promotion de l'éthique et à la moralisation de la vie publique.» Cette phrase sonne comme un appel à la mobilisation de toute l'administration nationale et plus encore, de l'ensemble de la société. Le serment du président est on ne peut plus clair, à savoir «un engagement que j'ai tenu et que nous honorerons de concert, avec l'aide de Dieu». Il n'y a pas le moindre doute sur la détermination du président Tebboune à combattre la corruption. Il entend, pour ce faire s'inspirer aussi des «nobles préceptes de l'Islam qui catalysent les énergies agissantes». Pour le chef de l'Etat, ces énergies «étaient les fondements de la civilisation musulmane qui conquit le monde dix siècles durant, assurant l'épanouissement de l'Humanité toute entière». Il insistera dans son message sur «les préceptes du Saint Coran, desquels nous devons nous imprégner pour nourrir notre âme de spiritualité et entretenir la source de la vie, la promouvoir et en explorer tous les volets, sans pour autant perdre de vue la vie éternelle au-delà de la mort». Le lien est fait. Et ce sera l'islam des lumières qui guidera les pas des Algériens dans leur lutte contre la corruption. Le président de la République a rappelé, en outre, le dévouement au travail prôné par le Coran pour «servir cette terre bénie, libérée par les chouhada, et atteindre nos objectifs en matière de développement en ne comptant que sur nos richesses et nos énergies, en tête desquelles nos jeunes créatifs et innovants, capables de monter des entreprises économiques hautement productives». Il soulignera enfin que cette manifestation intervient au moment où le peuple algérien célèbre, à l'instar du monde musulman, l'anniversaire du Mawlid Ennabaoui Echarif et s'apprête à célébrer un nouvel acquis religieux, scientifique et culturel qu'est la Grande mosquée d'Alger, un édifice civilisationnel de l'Algérie nouvelle, fière de son authenticité et attachée à son identité». Abritée par la Maison de la culture «Ould Abderrahmane Kaki» de Mostaganem, les festivités marquant la 22ème édition de la Semaine nationale du Coran se poursuivent à travers plusieurs activités scientifiques.