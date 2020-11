Du nouveau dans l'affaire de Saïd Bouteflika, les deux ex-patrons des ser-vices de renseignements Athmane Bachir Tartag et Mohamed Médiène dit Toufik ainsi que de la secrétaire générale du Parti des travailleurs (PT), Louisa Hanoune. La chambre criminelle près la Cour suprême tranchera, demain, sur le pourvoi en cassation introduit par la défense de ces quatre accusés. Contacté, hier, Me Boudjemaâ Ghechir, membre du collectif de la défense de Louisa Hanoune a indiqué qu'«après plusieurs mois, la chambre criminelle près la Cour suprême rendra sa décision concernant l'appel du verdict prononcé par la cour d'appel près le tribunal militaire de Blida, introduit par la défense des accusés, lors de son audience du 18 novembre». La décision attendue, selon notre interlocuteur, est: «Soit elle renvoie le dossier devant la cour militaire de Blida avec une autre composante du tribunal, soit elle renvoie le dossier devant une autre cour de justice militaire, à savoir Constantine ou Oran...». Les audiences ont déjà été entamées concernant ce dossier, au niveau de la chambre pénale de la Cour suprême. Cette dernière tranchera uniquement sur le volet juridique de l'affaire, sans se pencher sur les faits. En février dernier, la cour militaire de Blida a condamné, en appel, Louisa Hanoune à 3 ans de prison dont 9 mois ferme, tandis que pour Athmane Tartag dit Bachir, Mohamed Médiène dit Toufik et Saïd Bouteflika, elle a confirmé le verdict en première instance, qui est de 15 ans de prison ferme. Le 25 septembre dernier, le tribunal militaire de Blida avait condamné à 15 ans de prison, Saïd Bouteflika, les deux ex-patrons des services de renseignements, le général de corps d'armée Mohamed Mediène dit Toufik, et Athmane Bachir Tartag, ainsi que la secrétaire générale du Parti des travailleurs, Louisa Hanoune. Ils sont poursuivis pour des chefs d'inculpation d'«atteinte à l'autorité militaire» et de «complot contre l'autorité de l'Etat». Le verdict a été jugé sévère par la défense. Jugés par contumace, l'ancien ministre de la Défense nationale, Khaled Nezzar, son fils Lotfi et Farid Benhamdine, gérant de la Société algérienne de pharmacie, tous trois en fuite, ont écopé d'une peine de 20 ans de réclusion.