Matiben, touché par la Covid-19, décédé à l'âge de 68 ans et dont le père, Mahmoud, a été torturé à mort à Paul-Cazelles par l'armée coloniale le jour-même de son anniversaire (30 ans) le 13 mars 1957, l'oncle Tayeb Matiben, médecin, assassiné par la vague criminelle de l'OAS de même que son grand-père Mahmoud Matiben. Ceci est un message pour toutes les personnes attristées par le décès de mon amour de père. Samedi 30 janvier, une partie de moi s'en est allée. L'homme qui m'a le plus aimé, l'homme qui veillait à ce que je ne manque de rien, l'homme qui m'a appris l'importance de l'amour, la générosité, le partage, l'importance de ne pas faire de mal à autrui, même si cette personne vous détruit, l'importance de propager le bien, même si nous n'avons aucune reconnaissance par la suite. Si je devais citer toutes ses qualités et toutes les belles choses qu'il a accomplies au cours de sa vie, j'y passerais plus de 10 ans. Je veux que vous sachiez tous, que le malheur de l'avoir perdu ne doit surtout pas nous faire oublier le bonheur de l'avoir connu, je sais que mon papa est toujours vivant, mais dans un autre monde, et il continue de m'aimer et de me protéger, tout comme je continue de l'aimer. À toutes les personnes qui l'ont connu, à toutes les personnes qui l'ont aimé, à toutes les personnes que mon papa a aimées, à toutes les personnes qu'il a soutenues, il continuera de le faire d'une manière ou d'une autre. J'aime mon papa et je n'oublierai jamais tout ce qu'il m'a appris, il vivra toujours à travers nous, ses enfants, à travers nos bons actes, à travers notre union, et toutes les valeurs qu'il nous a inculquées. Je vous demande de ne pas pleurer mon père, mais de ne jamais l'oublier, dans vos prières, dans vos invocations, et dans vos coeurs. Si vous voulez rendre Kamal Matiben heureux de là où il est, traitez bien les animaux, traitez bien les enfants, traitez bien les personnes âgées, traitez bien les gens. Chantez, lisez, plaisantez, et soyez heureux, c'est ce qu'il veut de là où il est. Rabi yerhamek mon tendre papa, incha Allah tu es au paradis entouré de tous les Matiben, de ton papa dont tu étais si fier, de mon frère (mort-né) qui a enfin son papa avec lui, de mon papy et ma mamie (Bourouiba) qui t'ont toujours aimé comme un fils et mon oncle que tu as aimé comme ton frère, tu resteras l'homme de ma vie pour toujours. Mes frères et moi tâcherons d'être forts tout comme les Matiben qui nous ont précédés.