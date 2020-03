Une conférence de presse a été animée, hier, au niveau du Commandement de la Gendarmerie nationale à Alger. Il s'agissait de présenter le bilan annuel de ses activités durant l'année 2019. Les officiers supérieurs, qui ont animé cette conférence, ont qualifié la mission, accomplie par les gendarmes en 2019 de très positive, cela face à plusieurs facteurs existant sur le terrain. Preuves à l'appui, selon eux, la délinquance générale est en baisse. Les chiffres communiqués indiquent une forte hausse du nombre de crimes économiques. Les affaires de corruption, dilapidation des deniers publics, détournement d'argent ou fraude fiscale, ont nettement augmenté en 2019. Ces affaires ont impliqué de hauts cadres de l'Etat. En chif-fres, plus de 200 000 affaires ont été traitées par les gendarmes, impliquant plus de 200 000 personnes La fraude fiscale vient en tète de liste avec 86% d'affaires enregistrés. «La lutte contre les réseaux criminels a constitué un support d'effort principal ayant permis le démantèlement de 614 associations de malfaiteurs et le traitement d'affaires importantes en matière de lutte contre la corruption, le transfert illégal des capitaux vers l'étranger et la dilapidation des deniers publics», a déclaré le colonel Abdelkader Toubi. Le trafic de stupéfiants et la cybercriminalité ont, pour leur part également dominé les statistiques communiquées par la direction de la police judiciaire de la Gendarmerie nationale. Les officiers supérieurs, soulignent que la lutte contre le trafic de stupéfiants a permis la saisie de 44,812 tonnes de kif traité et de 438 143 comprimés de psychotropes, par des coups de filet aboutissant à la neutralisation de 122 réseaux de trafic de drogue. Concernant la lutte contre la cybercriminalité, le nombre des cyberinvestigations menées par les unités spécialisées de la Gendarmerie nationale a connu une augmentation, passant de 1 245 en 2018 à 1 652 en 2019, affectant 1 044 victimes (307 de sexe féminin et 737 de sexe masculin). «La majorité des affaires concerne principalement celles liées aux atteintes aux personnes avec 64%, tandis que le reste des délits concerne principalement la fraude sur Internet, l'escroquerie, l'atteinte aux Stads (systèmes de traitement automatisé de données) et les atteintes aux biens», souligne le même officier supérieur. Aussi, le traitement des affaires liées à l'exploitation des mineurs, et tout type d'activité illicite concernant cette frange, sur la Toile, durant l'année 2019, a révélé que 231 mineurs ont été touchés par cette délinquance, soit une augmentation de 62,67% par rapport à l'année 2018 (142 mineurs). D'autre part, les unités spécialisées dans la protection des mineurs ont réussi à en réintégrer 494 au sein de leurs milieux familiaux. Un chiffre qui a augmenté de 67% par rapport à l'année 2018, ce qui représente un indicateur supplémentaire de performance de ces unités. En matière d'usage des technologies de l'information et de la communication, mises au service du citoyen, 747 253 appels à travers le numéro vert 10,55 ont été enregistrés courant l'année 2019, ayant conduit à 26 745 interventions des unités sur le terrain, couronnées par l'arrestation de 532 malfaiteurs en flagrant délit.