Les forces de l’ordre dans la capitale ont été sur tous les fronts, durant l’année 2019. Mais, en dépit des efforts fournis par les différentes brigades de police relevant de la sûreté de wilaya d’Alger, la criminalité a connu une certaine hausse, durant l’année dernière, par rapport à celle d’avant. C’est ce qui ressort en effet du bilan annuel (2019) des différents services de la sûreté de la wilaya d’Alger. Ce rapport a été présenté, hier, par le chef de la sûreté de la wilaya d’Alger, le contrôleur de police M’hamed Bettache. Ce responsable a affirmé que le taux de couverture sécuritaire à la wilaya d’Alger a atteint 90%, soit un ratio d’un policier pour 174 citoyens. La principale remarque à retenir est que les chiffres présentés marquent une hausse sensible de criminalité de différentes natures. En premier lieu, le trafic de certains types de drogue, notamment la cocaïne dont la quantité saisie a doublé. Au registre des drogues dures, le langage des chiffres dévoile que la quantité de cocaïne saisie à Alger a très fortement augmenté. Elle est passée de 903,06 grammes en 2018 à 2,306 kg en 2019. Selon le même bilan, la police a faut-il le noter saisi 162 393 comprimés psychotropes, 2,306 kg de cocaïne, 797 gr d’héroïne, 1,503 kg de crack, 5 176 comprimés de Subitex et 3 537,5 boites d’Ecstasy. Les activités de la police judiciaire de la wilaya d’Alger ont été intenses en 2019.Le bilan fait ressortir 15516 affaires liées aux atteintes aux biens, ainsi que 304 affaires liées aux atteintes à l’économie nationale. Ces chiffres sont en hausse sensible par rapport à l’année 2018. Les affaires de vols de voitures ont connu la même tendance passant de 306 en 2018, à 338 en 2019. Sur le registre des affaires liées au faux et usage de faux, 304 affaires liées à l’atteinte à l’économie nationale, impliquant 50 individus, ont été enregistrées en 2019. 17 individus ont été arrêtés dans ces affaires. Concernant les affaires liées aux crimes cybernétiques, près de 377 crimes ont été enregistrés durant la même année, dans lesquels 193 individus étaient impliqués. 19 individus ont été arrêtés. Les mêmes services ont enregistré durant la même période 13 850 affaires impliquant 15 315 individus, d’après le même bilan qui évoque l’arrestation de 2 929 mis en cause suspects. Les services de la sûreté de wilaya d’Alger ont saisi en 2019 près de 357 kg de cannabis. Cette quantité saisie est en baisse par rapport à 2018. Année durant laquelle 430,949 kg de cannabis ont été saisis en 2018.