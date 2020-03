Dans l'entretien qu'il nous a accordé, l'économiste et consultant international, Mbarek Serrai, décortique la mécanique économique mondialisée et pointe ses faiblesses.

L'Expression: L'épidémie du coronavirus a lourdement impacté l'économie mondiale. à quoi peut-on s'attendre à moyen terme en matière de perturbations sur le monde des affaires?

Mbarek Serrai: Selon nous, la première perturbation grave qui aura à affecter indubitablement l'économie mondiale dans son ensemble est celle des transports maritimes et aériens qui véhiculent tout aussi bien les marchandises, équipements que les personnes physiques.

La Chine dont l'économie a connu un important essor, allant crescendo depuis une quinzaine d'années, s'est graduellement imposée comme partenaire incontournable avec d'autres pays à économie développée.

En effet, à travers une présence pesant de son poids dans l'économie mondiale, il est aujourd'hui reconnu à la Chine cette position d'être la première source mondiale des échanges internationaux que ce soit dans le domaine de l'exportation que d'importation et ce au dam de certains pays développés qui en avaient l'exclusivité.

La République de Chine n'a pas volé ce qualificatif d'être la première puissance économique mondiale et qu'à ce titre les Etats-Unis et quelques pays européens peuvent éventuellement bénéficier à très court terme - au passage soit-dit - de cette conjoncture dont la portée économique au plan mondial sera éphémère et désastreuse à court et moyen terme.

Que dire alors des autres pays de moindre puissance économique, certes, mais qui ont des relations économiques suffisamment développées avec la Chine, c'est le fait qu'ils seront les premiers à être les plus affectés et qu'à ce titre seront enclins à procéder à une profonde révision de l'ensemble de l'échafaudage de leur économie en l'absence d'une amélioration de la situation.

En tout état de cause, la crise économique actuelle due à l'épidémie du coronavirus, bien qu'elle semble ne pas être très grave ne va pas cependant s'estomper avant l'automne prochain et que les séquelles peuvent s'aggraver en dépit de déclarations d'optimisme pour l'été prochain vu que dans les climats chauds ce virus va voir son développement se ralentir.

Est-il possible d'envisager l'effondrement pur et simple du système actuel de production mondiale?

Nous dirons simplement qu'il faut surtout éviter d'être défaitiste en prenant soin de ne pas véhiculer des informations erronées. Seuls les spécialistes doivent être autorisés à le faire. Sinon, il y a risque d'affolement généralisé.

Ainsi, garder l'esprit alerte demeure une voie salutaire pour le pays, lequel d'ailleurs, a déjà pris les mesures appropriées visant à faire barrage à cette épidémie dont l'avancée est loin d'être préoccupante.

L'Algérie de par son système de production où émarge également une forte proportion de pays - a des capacités de résistance et d'adaptation qu'elle peut faire prévaloir si la conjoncture l'impose.

En plus de cela, faudrait-il souligner qu'en dehors du marché chinois, l'interconnexion du système économique mondial va inévitablement provoquer des réactions de solidarité d'une ampleur jamais observée.

Si l'épidémie se transforme en pandémie mondiale, peut-on évoquer un risque socio-économique global, provoquant des troubles sociaux aux quatre coins de la planète?

S'agissant des troubles sociaux, nous pouvons dire sans trop nous tromper qu'il y a effectivement des risques qu'il y en ait dans de nombreux pays.

L'ampleur de l'intensité de ces troubles sociaux ne sera pas la même pour tous les pays et variera d'un pays à un autre en raison du système social et de la politique de santé propre à chacun d'eux, notamment si celle-ci est mal adaptée par rapport aux besoins des populations.

Cette situation ne risque pas d'être observée pour le cas de l'Algérie en dépit des carences que contient son système et sa politique de santé car étant perfectibles à souhait du fait des importants moyens qu'elle peut mobiliser en cas de nécessité absolue. Sous les directives claires et fermes du président de la République, l'appareil de la santé publique est en alerte, ce qui rassure un tant soit peu la population.

Les experts estiment que la crise qui s'annonce sera autrement plus terrible que celle de 2008 sur la finance mondiale. Sommes-nous à la veille d'une remise en cause totale de la globalisation financière, telle que préconisée actuellement?

Voici posée une question pertinente et dont la réponse n'est pas aussi aisée. Sommes - nous à la veille d'une remise en cause totale de la globalisation financière telle que préconisée actuellement?! Nous pouvons dire, que c'est à l'occasion d'une nouvelle crise qu'est apparue cette idée de remise en cause de la globalisation financière alors qu'elle a toujours été revendiquée.

Oui, le système financier mondial, Banque chinoise, Banque centrale européenne, Banque américaine, Fonds financier arabe, seront sérieusement perturbés et qu'à ce titre, des aménagements et des adaptations urgents seront certainement assumés.

De même que l'interchangeabilité des taux de change sera fortement perturbée et la globalisation financière ne serait plus d'actualité vu que tout le système mondial est interpellé pour effectuer des réajustements d'équilibre entre les grands centres financiers du monde.

Quels seront les pays qui pâtiront le plus des conséquences de l'épidémie du coronavirus sur l'économie mondiale?

Il est évident que ce sont d'abord les pays asiatiques compte tenu de leur étroite connexion et les flux humains intenses et de marchandises, l'Europe est déjà touchée, l'Italie, la France... et elle le sera davantage car elle va enregistrer une diminution drastique de son taux de croissance.

Les USA qui prétendent, pour l'instant, être suffisamment protégés de cette situation et espèrent profiter davantage dans le cadre du dumping de leurs exportations pour remplacer même partiellement les produits chinois, vont subir, à leur tour, et c'est le revers de la médaille quand on analyse leur ahurissant endettement vis-à-vis du géant chinois.



L'Algérie est déjà négativement impactée à travers la baisse des prix du pétrole. S'attend-on à d'autres conséquences économiques directement liées à l'épidémie?

En tant que pays suffisamment fermé vis-à-vis du monde et qui contrôle sévèrement à la fois ses importations, mais aussi ses Transferts financiers, seul le coût du baril du pétrole aura des conséquences sérieuses sur le plan économique.

Mais en considérant que la crise financière de l'Algérie ne va toutefois pas perdurer à long terme, elle va sévir dans le court et moyen terme, L'Algérie a d'autres sources naturelles pour réduire un tant soit peu cette crise financière car elle a des moyens de remplacement pour peu que l'on se mette sérieusement au travail en commençant par dépoussiérer les milliers de dossiers d'investissement dans le Grand Sud (agriculture à grands espaces)et industriels sur les Hauts-Plateaux.