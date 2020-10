Dans cet entretien, Wassila Knatef, directrice de l'incubation, de l'entrepreneuriat et de la formation à l'Agence nationale de promotion et de développement des parcs technologiques (Anpt), revient sur l'engagement de cette structure publique à soutenir les jeunes porteurs de projets innovants, en cette période de crise sanitaire. Elle révèle, également, que l'agence qui dispose, actuellement, de quatre incubateurs technologiques, compte mettre en place trois autres structures du genre, notamment à Ouargla, à Annaba et à Oran.

L'Expression: Bonjour, madame Knatef. En cette période marquée par la mise sous les projecteurs de l'engagement des pouvoirs publics à façonner un écosystème favorable à l'émergence des start-up, le mot incubateur revient régulièrement. Qu'est-ce que c'est?

Wassila Knatef: Un incubateur de start-up s'intéresse à des entreprises naissantes, qui possèdent un projet innovant. En tant que premier instrument public dont la mission consiste à créer le lien entre partenaires industriels, académiques et acteurs économiques afin de promouvoir un écosystème fort et florissant dans les TIC à l'échelle nationale, dispose actuellement de quatre parcs technologiques, à Alger (cyberpac de Sidi Abdallah), Sidi Bel Abbès, Bordj Bou-Arréridj et Oran.

Quel est le rôle de l'Anpt?

Notre rôle est d'instaurer une culture d'innovation et encourager l'esprit entrepreneurial à travers une stratégie d'encadrement efficiente et durable pour les porteurs de projets innovants. Pour ce faire, l'Anpt compte mettre en place prochainement, trois autres structures du genre, notamment à Ouargla, à Annaba et à Oran. L'Anpt accompagne les startupeurs depuis l'idée jusqu'à la création de l'entreprise et même par la suite.

Quelles sont les formalités que les porteurs de projets doivent remplir pour pouvoir être incubés auprès des structures de l'Anpt?

Tout le process de l'incubation est gratuit. Nous avons un comité de sélection composé d'experts internes et externes dont la mission consiste à la sélection des porteurs de projets «innovants.» C'est ledit comité qui sélectionne les porteurs qui ont du potentiel pour créer une entreprise, de ceux qui ne l'ont pas. Généralement, ce sont des jeunes qui ont un profil de technicien. Ce sont par exemple des informaticiens, des électroniciens.

Certes, ils ont des connaissances techniques mais cela ne leur suffit pas, puisqu'ils ne sont pas aptes à la création et la gestion de l'entreprise. Donc l'Anpt est là pour les aider dans ce sens.

Après cette étape, combien peut durer un processus d'incubation et quelles sont les phases du processus de l'incubation?

Il y a d'abord la phase de la pré-incubation. C'est une phase de maturation de l'idée, puisque les porteurs de projets jeunes entrent avec une idée, mais ne sont pas sûrs de ce qu'ils veulent faire. Donc nous les aidons dans cette première étape, à se focaliser sur une seule idée et commencer à la développer et définir leur business-plan, (le modèle d'affaire d'investissement qui va leur servir à créer leur start-up).

Vient ensuite l'étape de l'incubation. C'est le comité de sélection qui décide le passage à cette phase ou pas.

La phase d'incubation est une phase où le porteur du projet va commencer à créer sont prototype de travail et définir s'il veut se lancer dans la création d'une application, une plate-forme Web. C'est la phase la plus longue. Théoriquement, elle dure 9 mois.

À quel moment un porteur de projet peut-il-passer à l'étape de la création d'un registre du commerce?

Une fois que le porteur de projet a son business-plan et son produit viable et développé, ses produits marketing, c'est à ce moment qu'il passe à l'étape de la création d'un registre du commerce.

Durant l'étape de l'incubation, les porteurs de projets sont accompagnés et formés de façon à ce qu'ils puissent avoir une stratégie de communication, de marketing.

Nous les formons également dans le domaine de la comptabilité. Ils peuvent également disposer d'un accompagnement juridique. Donc, l'Anpt leur donne des notions qui pourront les aider à être des gestionnaire au sens propre du terme de leur future entreprise.