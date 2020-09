La croissance économique de l’Algérie a atteint 0,8% en 2019, contre 1,2% en 2018, indiquent les données consolidées de l’Office national des statistiques (ONS). Quant au taux de croissance du Produit intérieur brut (PIB) hors hydrocarbures, il a été de 2,4% en 2019, contre 3% en 2018, un taux qui constitue, selon l’Office, « une performance appréciable ». La croissance 2019 est « positive malgré le contexte de déficit du compte courant de la balance des paiements, de baisse des réserves de change et également de baisse de la croissance dans le secteur des hydrocarbures », relève l’Office dans sa dernière publication sur les comptes économiques en volume de 2016 à 2019. Ce taux de croissance a été tiré, essentiellement, par les secteurs de l’agriculture, du bâtiment, travaux publics et hydraulique (Btph), y compris les services et travaux publics pétroliers (Stpp), l’industrie et les services. En effet, le secteur de l’agriculture a connu une croissance de 2,7% en 2019 contre 3,5% en 2018 alors que le Btph, y compris les services et travaux publics pétroliers (Stpp), a progressé de 3,8%, un taux stable par rapport à l’année d’avant. Le secteur de l’industrie, a également enregistré une croissance de 3,8% en 2019, presque similaire à celle de 2018 (3,9%) alors que les services ont connu un accroissement de 3%, précisent les données de l’ONS.Le PIB nominal est passé de 20 452,3 milliards de DA en 2018 à 20 428,3 milliards de DA en 2019, enregistrant ainsi une légère baisse de 0,1% de la valeur courante. Durant l’année écoulée, le déflateur du PIB a connu une baisse de 0,9% dans le sillage des fortes baisses des prix dans le secteur des hydrocarbures.