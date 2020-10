Contrairement à ce que tout le monde attendait, le taux de réussite au bac 2020, au niveau national est de 55,30%. C'est ce qu'indique un communiqué du ministère de l'Education nationale. Si ce taux est en légère hausse par rapport à celui de l'année précédente, qui était de 54,56%, il est jugé «faible», en raison de la moyenne d'obtention de l'examen, fixée à 9/20. à cette «largesse» du ministère de l'Education, il faut ajouter le volume des cours sur lequel s'est basé l'examen, à savoir celui des deux premiers trimestres dispensés en présentiel. Ce sont d'ailleurs, les arguments avancés par différentes représentations syndicales du secteur et associations de parents d'élèves. Dans une déclaration à L'Expression, Boualem Amoura, président du Syndicat autonome des travailleurs de l'éducation et de la formation (Satev), a estimé que le taux de réussite est «décevant.» Il ne mâche pas ses mots et déclare: «Malgré que les hautes autorités du pays ont opté pour le choix de rabaisser la moyenne à 9/10 nous n'avons pas fait des miracles! Car ce taux est insuffisant.

Le Satev estime que ce taux reflète hélas, le vrai niveau de l'école algérienne.» Djamila Bacha, membre de l'Association des parents d'élèves a déclaré dans ce sens: «La tutelle a heureusement eu la sage décision d'adopter le rachat.» Même son de cloche chez Meziane Meriane, président du Syndicat national des enseignants du secondaire qui a déclaré qu'il «s'attendait à des résultats plus importants, vu que la moyenne d'obtention du baccalauréat a été revue à la baisse».

Dans une déclaration faite à L'Expression, à la veille du début des épreuves, le même responsable avait prédit «un taux de réussite plus élevé que ceux des années précédentes», du fait que «les sujets d'examen du bac étaient puisés des cours des deux premiers trimestres dispensés en présentiel». En sus de ce qui est précité, il y a lieu de noter que le bac 2020 s'est déroulé dans des conditions exceptionnelles. L'interruption des cours a duré presque 8 long mois. À cela s'ajoute la pression psychologique induite par les conditions sanitaires difficiles vécues par les candidats suite à la propagation du coronavirus. Sans oublier que les cours de soutien furent mis en stand-by depuis le début de la pandémie. Concernant le document de la tutelle, il ressort de celui-ci que la filière mathématiques arrive en tête avec un taux de réussite de 80,22%. En plus de leur faible nombre qui joue en leur faveur, les candidats inscrits dans cette filière ont finalement su exploiter leurs capacités mathématiciennes pour cartonner durant les épreuves déterminantes, comme durant l'examen de maths, qui, avec son fort coefficient 6, demeure une matière «à double tranchant». La deuxième place est revenue cette année à la filière des langues étrangères avec un taux de 67,78%. Les candidats inscrits dans cette dernière auraient sans doute usé du même stratagème: cartonner dans «les matières essentielles», où ils n'ont pas droit à l'erreur. Pareil pour les élèves de la filière technique mathématiques, qui, quant à elle, arrive en troisième position avec 58,48%, suivi de celle des sciences expérimentales avec un taux de 56,97%. La filière littéraire et philosophie arrive en cinquième position avec un taux de 52,60%. Les candidats «amis de la sagesse», auraient pour leur part tenté la carte du partage égal des efforts fournis durant les épreuves. Un stratagème complexe et difficile à exécuter du fait que le moindre faux pas dans les matières essentielles est synonyme d'une baisse considérable dans la moyenne du bac. Presque la moitié des candidats n'ont pas eu la chance de décrocher le fameux sésame qui ouvre grandes les portes des campus. La sixième et dernière place du classement est revenue lors du bac de cette année à la filière de gestion et économie avec un taux de 38,09%.

C'était quelque part prévisible pour les candidats de cette filière. Ceux-ci, s'étaient plaints de l'épreuve de gestion, comptabilité et finances, matière essentielle à fort coefficient.