La cybercriminalité semble avoir pignon sur rue dans la wilaya de Tizi Ouzou où pas moins de 196 affaires relevant de ces infractions ont été traitées par les services dépendant de la wilaya de Tizi Ouzou. Il s’agit d’un bilan concernant les interventions des services de sécurité effectuées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019. Selon le bilan annuel rendu public hier par la cellule de communication de la sûreté de wilaya de Tizi Ouzou, durant la même période, pas moins de 157 personnes ont été citées et appréhendées dans le cadre des affaires ayant trait à la cybercriminalité. Le nombre de personnes impliquées dans des affaires de cybercriminalité en 2019 a augmenté de manière considérable, par rapport à l’année 2018 où seulement une cinquantaine d’affaires y avaient été traitées. Toujours durant les 12mois de l’année 2019, les services de la police judiciaire de la wilaya de Tizi Ouzou ont traité 4680 affaires mettant en cause 4693 individus dont 284 ont été mis en détention préventive. Ces chiffres concernent la totalité des affaires classées en 2019. Dans le détail, et au volet des crimes et délits contre les personnes, 1627 affaires ont été enregistrées, impliquant 1984 individus dont 57 ont été mis en détention préventive. Concernant les crimes et délits contre la famille et les bonnes mœurs, 66 affaires ont été enregistrées, impliquant 95 individus dont 17 ont été mis en détention préventive. En outre, s’agissant des crimes et délits contre les biens, 1766 affaires ont été enregistrées, impliquant 1101 individus dont 81 ont été mis en détention préventive. La même source nous a confié que lors des différentes interventions ayant visé les bandes de malfaiteurs qui sévissaient dans la wilaya de Tizi Ouzou, la police a récupéré pas moins de 21 véhicules automobiles et 11 motos ayant fait l’objet de vols. Pour les infractions économiques et financières, 205 affaires ont été traitées par la police à Tizi Ouzou, où sont impliqués221 individus dont 11 ont été mis en détention préventive. La cellule de communication de la sûreté de wilaya de Tizi Ouzou a indiqué en outre que 568 affaires ayant trait aux atteintes à la chose publique ont été classées en 2019. Dans ces affaires, 803 personnes sont impliquées parmi lesquelles

26 ont été mises en détention préventive. Au chapitre des affaires de stupéfiants et substances psychotropes, 252 affaires ont été enregistrées, impliquant 332 individus dont 89 ont été mis en détention préventive. Dans ce cadre, il a été procédé à la saisie de 24 kg de cannabis, 2867 comprimés psychotropes et de 346 gr de cocaïne. Grâce au travail de recherche et du renseignement opérationnel, 8 affaires liées au trafic d’armes à feu et munitions ont été traitées durant l’année 2019. Elles se sont soldées par l’arrestation de 14 individus. Déférés au parquet, 11 ont été mis en détention préventive, a-t-on appris de même source. Et, dans le cadre de la lutte contre la criminalité urbaine, 2698 opérations coup de poing ont été menées à travers plusieurs points. Ces opérations se sont soldées par la présentation au parquet de 350 personnes pour différents délits : objet de recherches, pour port d’armes blanches prohibées, détention de stupéfiants et autres… Il faut préciser en outre qu’en matière de sécurité publique, le service concerné a recensé 427 accidents corporels de la circulation routière, lors desquels 10 personnes ont trouvé la mort et 516 ont été blessées.