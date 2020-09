Non, la reprise des cours n'aura pas lieu dimanche prochain, comme tentent de le faire croire certains, sur les réseaux sociaux, puisque l'annonce de la date de la rentrée scolaire se fera à l'issue du prochain Conseil des ministres, prévu dimanche prochain. C'est ce que nous avons appris de sources biens informées. Le chef de l'Etat, qui présidera ce Conseil devra, sur la base des conclusions du Comité scientifique pour le suivi du Covid-19, fixer la date du retour des élèves sur les bancs de l'école. C'est ce qu'il avait, d'ailleurs, lui-même affirmé, en demandant au Comité d'experts que préside Abderrahmane Benbouzid, de préparer rapidement un rapport exhaustif sur cette question. Et au moment où le flou persiste encore, le ministre de l'Education nationale, a décidé de recevoir les syndicats de l'éducation. Objectif: débattre des modalités et des mesures à mettre en place pour l'organisation de la rentrée scolaire qui, faut-il le noter, nécessite un dispositif sanitaire particulier. Le ministre de l'Éducation nationale, Mohamed Ouadjaout et son staff, ont, comme annoncé dans notre édition de samedi dernier, reçu les partenaires sociaux, à savoir les syndicats du secteur et les associations de parents d'élèves.

S'exprimant lors de ladite réunion, organisée, hier, au siège du ministère qu'il dirige, Ouadjaout a d'emblée souligné qu'«aucune décision n'a été prise», concernant la date de retour des élèves aux écoles.

Les participants ont échangé sur les différents scénarios de la rentrée scolaire 2020-2021, à la lumière des contraintes imposées par le Covid-19.

Poursuivant, il a expliqué que «la tutelle, le ministère, a étudié toutes les hypothèses pour assurer une rentrée scolaire 2020-2021», ajoutant avoir «préféré écouter les partenaires sociaux, en tant qu'acteurs, pour ouvrir un dialogue et soumettre les propositions au gouvernement qui doit décider, en dernière instance».

Le ministre a dans son discours insisté sur le fait que «dans tous les cas de figure, il n'est pas question de prendre aucun risque avec la santé de nos enfants, des enseignants, du personnel», ajoutant que «le plus important est l'intérêt de notre pays». Donc le flou persiste toujours. Mais, pour la prochaine rentrée, le ministre a évoqué la double vacation des classes, l'allégement des programmes. Le ministère est favorable à une rentrée «régionalisée», suivant la situation épidémiologique dans chaque région et en fonction des moyens des collectivités locales. Cette proposition «est une pomme de discorde» entre les membres de la famille éducative. Plusieurs syndicats l'ont refusée. C'est le cas de Méziane Mériane, président du Snapeste, qui s'est dit partisan d'une «solution nationale». Ce dernier, qui redoute l'apparition d'un «déséquilibre» entre les régions, concernant les volumes des enseignements, n'a pas manqué de faire observer que «les examens de 5e, du BEM et du bac demeurent nationaux», histoire d'étayer ses propos.

Par ailleurs, notons que le port du masque est «inévitablement» resté toujours obligatoire. La tutelle a également proposé une semaine de cours de 6 jours, de samedi à jeudi, avec des séances de cours de

45 minutes, dont les classes seront divisées en deux groupes. Les uns suivront des cours en présentiel le matin, tandis que les autres le feront durant l'après-midi. Revenant à la date de la reprise des cours, il y a lieu de noter qu'il est attendu que cette dernière pourrait être fixée après le référendum sur l'adoption du projet de révision constitutionnelle, puisque, en tout cas, il n'est pas judicieux de donner le coup d'envoi de la rentrée, puis de la geler quelques jours après, à cause des préparatifs liés au déroulement du scrutin, notamment sur la fait que l'organisation de cet événement impose l'organisation et l'aménagement des classes en bureaux de vote.