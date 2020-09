C'est dans la wilaya de Blida que le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a choisi de donner le coup d'envoi du brevet d'enseignement moyen (BEM). Un choix des plus symboliques pour un examen qui a été reporté, à cause de la pandémie du Covid-19 qui a frappé de plein fouet la ville des Roses! Le chef de l'Exécutif qui, était accompagné de son ministre de l'Education nationale, a procédé à l'ouverture des plis contenant les copies de l'épreuve en langue arabe, au centre d'examen du lycée El Feth du chef-lieu de la wilaya. Arborant un masque de protection, Djerad a tenu à envoyer un message fort sur le retour progressif à la vie normale que symbolise la tenue des examens nationaux. «Blida a été la première wilaya touchée par cette pandémie, à laquelle l'Etat a fait face avec toute la vigueur requise», a rappelé le Premier ministre, affirmant qu'il était «personnellement présent sur le terrain, depuis le 30 mars». Abdelaziz Djerad s'est, par la suite, réjoui de l'amélioration de la situation sanitaire à travers tout le pays. «Dieu merci, la situation s'est améliorée à l'échelle nationale», a-t-il soutenu non sans rendre hommage à tous ceux qui se sont mobilisés contre cette maladie. «Même si la wilaya continue a enregistrer certains chiffres, il n'en demeure pas moins qu'il y a une grande amélioration, grâce à la sensibilisation des citoyens, à une prise de conscience collective et une forte solidarité nationale», a-t-il soutenu. «C'est également grâce au travail de qualité accompli par les autorités publiques. Nous somme arrivés progressivement à la maîtrise de la situation», s'est félicité le Premier ministre. Néanmoins, il a mis en avant le fait que cette amélioration ne signifiait pas la fin de la pandémie. «La vigilance reste de mise», a-t-il averti.

«Nous avons accompli ce travail pour protéger nos enfants et nos élèves. Nous sommes sur la bonne voie, jusqu'à ce que la vie reprenne son cours normal, mais nous devons rester très vigilants», a-t-il assuré. C'est, d'ailleurs, dans cet état d'esprit qu'il a annoncé que la date de la rentrée scolaire n'avait pas encore été fixée. Elle dépendra de la situation sanitaire du pays. «La date définitive de la rentrée scolaire n'a pas encore été fixée, cela se fera sur la base des données relatives à la situation sanitaire liée à la pandémie de Covid-19», a annoncé le chef de l'Exécutif. «Nous ne voulons prendre aucun risque pour nos enfants et leurs parents, sur ce point», a-t-il justifié non sans assurer que des mesures strictes seront prises afin d'assurer une bonne rentrée scolaire. «La rentrée scolaire se fera selon un protocole strict», a-t-il attesté. Le gouvernement qui suit bien l'évolution de la pandémie, à travers le monde, semble vouloir éviter un scénario à la française. Plusieurs dizaines d'écoles ont été fermées quelques jours à peine après la rentrée scolaire, à cause d'une hausse des contaminations. Certaines se sont même transformées en «clusters» de la pandémie. C'est ce que les autorités craignent le plus. Dans ce sens, les épreuves du BEM et surtout du baccalauréat seront un test grandeur nature pour nos écoles. La réussite, du point de vue sanitaire, de ces épreuves, déterminera, en grande partie l'avenir de l'année scolaire. Il est donc impératif que le protocole sanitaire mis en place soit respecté, sinon, l'on risque d'assister à un retour à la case départ...