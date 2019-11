La campagne présidentielle a la particularité de se dérouler dans un climat politique particulier. Inédit depuis l’indépendance, provoqué par la démission forcée de l’ex-président de la République sous la pression d’un Mouvement populaire historique né des marches du 22 février. L’élection présidentielle du 12 décembre comporte un enjeu de taille : comment convaincre une majorité d’électeurs à déposer leurs bulletins dans l’urne?

Un défi à relever qui tourne à l’obsession pour les postulants à ce scrutin historique dans l’histoire du pays. Pour la première fois depuis 1962, l’administration, ses différents démembrements, l’institution militaire seront exclus de son organisation. Ce qui doit lui assurer une transparence et une régularité au-dessus de tout soupçon sous l’oeil vigilant des membres de l’Autorité nationale indépendante des élections. C’est donc dans cet environnement assaini que les cinq candidats à la présidentielle sont entrés en lice il y a maintenant plus de 10 jours pour descendre dans une arène qu’il leur reste désormais à apprivoiser. Les premières salves ont retenti le 17 novembre de manière plutôt timide. Sans avoir atteint sa vitesse de croisière, elle tend, manifestement, à monter en puissance tout en dévoilant les forces, mais aussi les faiblesses, voire les limites des uns et des autres.

Les propositions des prétendants au palais d’El Mouradia dont certaines relèvent de l’impossible vu la crise financière dévastatrice que traverse le pays, indiquent que le président de Talaïe El Hourriyet, Ali Benflis, est le plus en phase avec les défis que doit relever le pays. Son programme qui à l’évidence est porteur des réformes qu’attend le pays sur tous les plans, la révision de la Constitution, le développement économique à travers la mise en œuvre d’une économie productrice de richesses hors hydrocarbures, la liberté d’expression, de la presse…a belle allure. On sent un travail de longue haleine peaufiné par une équipe d’experts qui a donné naissance à un véritable programme forgé dans la dure pratique de lutte que lui a valu son opposition à l’ex-chef de l’Etat qu’il avait défié une première fois lors de l’élection présidentielle de 2004 puis une seconde fois en 2014 avant de créer sa propre formation politique, Talaïe El Hourriyet qui verra le jour en 2015. Ses quatre concurrents se sont retrouvés pratiquement par des concours de circonstances insoupçonnés qui leur ont permis soit de rebondir ou d’être sous les feux de la rampe. Qui aurait en effet parié sur une candidature de Abdelmadjid Tebboune, ex-Premier ministre de Bouteflika entre mai et août 2017, disparu depuis de la scène politique avant que le rendez-vous du 12 décembre ne lui donne l’opportunité de réapparaître.

Azzedine Mihoubi a surfé sur l’occasion que lui a offert la mise sous les verrous de Ouyahia, ex-patron du Rassemblement national démocratique, pour en prendre les rênes et participer à la course au palais d’El Mouradia. Abdelkader Bengrina, président du parti d’El Bina a sans doute bénéficié du refus des grosses pointures du mouvement islamiste (Makri, Djaballah…) à se présenter à cette élection pour se retrouver dans les starting-blocks. Quant à Abdelaziz Belaïd, candidat du parti Front El Moustakbal, il aura à son avantage d’avoir participé déjà à une élection présidentielle, celle de 2014, où il a fini en troisième position… derrière Ali Benflis. Orateur hors pair et fin connaisseur de la scène politique, le président de l’Avant-garde des libertés (Talaïe El Hourriyet), qui occupe le terrain en animant deux meetings par jour, part avec une longueur d’avance sur ses quatre concurrents. Il aura pour lui de détenir un programme réaliste qui tient la route avec, de surcroît, une carte de visite qui force le respect. On est certes au milieu du gué. Les cinq candidats ont encore 10 jours pour convaincre. Mais a priori, la décantation semble faite.