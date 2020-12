Les décharges sauvages envahissent même le centre-ville. En ces journées pluvieuses, les eaux pluviales circulent dans tous les sens, parvenant même aux appartements situés aux rez-de-chaussée de certains immeubles, comme l'Aadl. La ville de Draâ Ben Khedda est toujours sans président d'APC. L'ancien a été démis de ses fonctions par le wali pour mauvaise gestion, mais existe-t-il une loi permettant de remplacer administrativement un élu? Une chose est sûre cette ville est invivable surtout en ces jours de pluie et d'hiver.

Des monticules énormes de déchets en de tous genres s'amoncellent chaque jour un peu plus sur les trottoirs, les places et les jardins publics. Les habitants de cette ville, créée en 1888 assistent, impuissants, à cette clochardisation dont l'origine n'est pas seulement l'incivisme de certains citoyens. Les ser-vices concernés au niveau de l'APC ne semblent point s'en soucier. Alors que les déchets sont collectés à travers les quartiers, sous la pression des habitants, aucune partie ne veut le faire pour les ordures qui s'entassent sur les trottoirs et surtout au stade, situé au coeur de la ville.

C'est le cas aussi du boulevard communément appelé par les habitants de la ville, Les Champs Elysées. Une décharge de plusieurs centaines de mètres carrés est apparue. Alors que cette allée était utilisée, par les familles pour faire des balades en fin de journée, elle devient insupportable désormais, à cause des odeurs nauséabondes qui s'y dégagent. Le grand parc, qui s'étend sur plusieurs kilomètres carrés, situé en plein centre de la ville, est devenu une décharge sauvage. Un fait intenable pour les habitants qui ne savent plus à quel saint se vouer. C'est une situation insupportable, en effet car ces dépotoirs attirent des meutes de chiens, des rats qui constituent une menace sur la santé publique.

Les ramasseurs et les collecteurs de produits recyclables y rôdent à toute heure de la journée, munis de barres de fer avec lesquelles ils perforent les sachets noirs pour y prendre les objets de leur convoitise. Une fois vérifié, le sachet est laissé éventré, à la merci des chiens et des chats sauvages qui l'éparpillent en grossissant un peu plus l'étendue de la décharge.

Ces derniers mois, des personnes indélicates et nuisantes viennent d'autres communes voisines à bord de camions pour jeter leurs ordures au centre-ville de Draâ Ben Khedda, un comportement qui engendre la prolifération de ces décharges qui, de leur côté, sont propices pour l'émergence de maladies très dangereuses et attirent des animaux sauvages porteurs la rage. À noter également que ces personnes qui viennent jeter leurs ordures au centre-ville ne semblent point se soucier ni de la santé des habitants ni des services de sécurité, car c'est une pratique interdite. Mais en attendant l'application de la loi, les autorités locales, s'il en reste encore, peuvent au moins trouver une solution aux immondices qui s'amoncellent sur les trottoirs. Draâ Ben Khedda, qui était une des plus belles villes de Tizi Ouzou, est devenue aujourd'hui l'une des plus sales et nauséabondes.