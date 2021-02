La cour d'Alger a annoncé, hier, que le verdict en appel dans l'affaire du général Ali Ghediri, sera prononcé le 27 février. L'affaire devait être examinée hier, par la chambre d'accusation près la cour d'Alger. En décembre dernier, la Cour suprême avait accepté le pourvoi en cassation de la défense de Ali Ghediri contre l'accusation de «participation à une entreprise de démoralisation de l'armée». L'examen du dossier avait été programmé, une première fois, le 17 janvier, mais il a été reporté à la dernière minute. Ali Ghediri, général-major à la retraite s'est porté candidat à la présidentielle du 18 avril 2019. Il est placé en détention préventive à la prison d'El-Harrach depuis le 13 juin la même année. Le 10 juin, il a entamé une grève de la faim pour prendre à témoin l'opinion nationale. «Ce que je subis depuis plus d'un an n'est que le résultat de vilains dispositifs qui ont pour but de salir ma réputation et celle de ma famille», a-t-il indiqué. «Je ne cherche ni la compassion ni la pitié, si je me suis décidé à parler, aujourd'hui, c'est pour éviter une mauvaise interprétation de mon action et dire surtout que tout ce que j'endure depuis mon incarcération n'est dû qu'à une seule raison: ma candidature à l'élection présidentielle du 18 avril 2019», écrit-il dans sa lettre datant du 6 juillet dernier. Il affirme avoir choisi cette voie «pour éviter une mort lente, la mort des lâches, que les décideurs ont choisie pour moi». Il a été poursuivi pour entreprise de «démoralisation de l'armée» et «réunion de documents et d'informations en vue de les mettre à la disposition d'agents étrangers».