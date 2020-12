L'Expression: Le président de la République a instruit le gouvernement à l'effet de choisir un vaccin adéquat à l'effet de le commander pour entamer l'opération de vaccination dans le courant du mois de janvier prochain. Quelle appréciation faites-vous de cette décision?

Docteur Mohamed Bekkat Berkani:Il faut d'abord dire que pareille décision a un caractère régalien. Le président de la République est dans son rôle de fixer une date et sommer le gouvernement de choisir et commander le vaccin. Il a arrêté le mois de janvier pour débuter l'opération de vaccination. J'apprécie cette décision sous l'angle de l'effet psychologique qu'elle aura sur la société. Vous n'êtes pas sans savoir que les Algériens suivent l'actualité mondiale du Covid-19 et constatent que de nom-breux pays sont entrés en phase de vaccination. D'autres s'apprêtent à entamer le processus dans les tout prochains jours, c'est-à-dire avant le début de l'année. J'estime qu'arrêter un délai précis et rapproché pour le début de l'opération est de nature à rassurer les Algériens quant à l'intérêt qu'accorde leur pays à la lutte contre la pandémie. Je dirai aussi que le président de la République s'est déjà exprimé sur le vaccin en affirmant qu'il n'existe aucun obstacle devant l'Algérie pour son acquisition. Le problème d'argent ne se pose pas.

Quel est le processus que le gouvernement et le Comité scientifique vont adopter pour être au rendez-vous?

Le processus est on ne peut plus simple, je dirai. Le Premier ministre réunit le Comité scientifique. Celui-ci statuera sur le vaccin le plus approprié pour l'Algérie. Il y en a quelques-uns qui ont déjà été validés dans leurs pays de production. Le choix ne sera pas aisé et prendra certainement un peu de temps, bien que l'on sache déjà les caractéristiques de l'un et l'autre vaccin. On dispose également d'indices précieux, comme le début de la vaccination dans lesdits pays de production de ces vaccins. En Chine, en Russie, aux Etats-Unis la campagne de vaccination a débuté depuis plusieurs jours.

Le gouvernement a mis en place deux task force à l'effet d'assurer la commande, le transport et l'inoculation du vaccin. Pouvez-vous nous dire où en sont les choses?

Cette question concerne le gouvernement. Le ministère de l'Intérieur pilote l'une de ces task force pour garantir une cohésion dans la chaîne de la logistique. C'est très important. Vous savez, d'autres pays ont chargé l'armée de cette opération délicate. En Algérie, ce sera le ministère de l'Intérieur. J'estime qu'il est essentiel de garantir un maximum de maîtrise et de sécurité autour de l'opération. Le produit est très sensible et la campagne de vaccination est stratégique.

Parmi les vaccins validés par les autorités sanitaires nationales, certains seraient déjà disqualifiés en Algérie, en raison des conditions spécifiques de leur conservation, à -70°c, notamment le vaccin de Pfizer. Qu'en est-il réellement?

Bon, sachez que dans le cadre des task force, le ministère de la Santé a déjà procédé à l'inventaire de l'ensemble des installations de froid, dont dispose le secteur. Je ne suis pas spécialiste de la logistique, mais je suppose, en effet, qu'il va falloir mobiliser des moyens pour éviter la rupture de la chaîne de froid. Cela dit, pour ce qui concerne le vaccin que vous avez cité, il faut savoir qu'il conserve son efficacité une bonne semaine, une fois sorti de la température de -70°c. Cela dit, je suppose que l'Algérie commandera plusieurs marques de vaccins. Le pays est toujours lié à Covax (dispositif d'accès mondial pour un vaccin contre le Covid-19, Ndlr) conduit par des agences onusiennes.

À travers ce mécanisme, nous bénéficieront d'un quota de vaccin au meilleur prix.

L'OMS a annoncé la sécurisation de 2 milliards de doses destinées au Covax, mais qu'en est-il de la validation des vaccins par cette organisation?

Vous savez, des vaccins ont été validés par des autorités sanitaires nationales des USA, de la Grande-Bretagne, de la Chine, de la Russie et régionale, de l'Union européenne. Les campagnes de vaccination ont été lancées dans tous ces pays. Vous constaterez que ce sont les pays riches qui sont en première ligne. Il ne faut pas se laisser distancer. Et puisque l'OMS a elle-même annoncé la sécurisation de 2 milliards de doses, son O.K. est formel. Le monde entier se dirige vers la vaccination. Il vaut mieux que l'Algérie soit parmi les premiers pays.