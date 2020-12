À l'issue de la première journée du procès de l'affaire «Mme Maya», qui s'est prolongée jusqu'à une heure tardive de la nuit, le représentant du parquet général a également requis une peine de 10 ans de prison ferme assortie d'une amende de 6 millions DA contre les filles de «Mme Maya», Imène et Farah.Par ailleurs, le procureur général a requis 15 ans de prison ferme assortie d'une amende de 1 million DA contre Mohamed Ghazi et Abdelghani Zalène poursuivis respectivement en tant qu'anciens walis de Chlef et d'Oran, alors qu' une peine de 12 ans de prison ferme assortie d'une amende de 1 million DA a été requise contre l'ancien directeur général de la Sûreté nationale, Abdelghani Hamel et des peines de 5 et 12 ans de prison ferme ont été requises contre cinq autres accusés, dont Chafik El Ghazi (fils de Mohamed Ghazi) et le député à la retraite Omar Yahiaoui, en fuite à l'étranger.

La poursuite du procès au 2e jour, a donné lieu à la succession à la barre, des avocats de la défense des accusés, pour présenter leurs plaidoyers, dont celui des principales accusées, Nechinache Zoulikha et ses filles Imène et Farah, qui s'est basé, d'emblée, sur la thèse d'un délit provoqué, du fait que les procès-verbaux sur lesquels a été ordonnée la perquisition de la villa de Moretti, n'avaient pas de base juridique et ont été effectués par les éléments d'une brigade du DRS qui n'était pas habilitée à effectuer cette opération. Dans ce sens, la défense a mis en avant la remise en cause des premiers jugements, considérant qu'ils ont été établis sur de fausses bases, rappelant le contexte de l'époque, où en 2017, l'avocat de la défense de Nechinache explique que «la somme de 10 milliards de centimes déposée par le député Yahiaoui chez «Mme Maya» était un piège qui était tendu pour faire tomber le clan de Bouteflika, ou Nechinache Zoulikha était un dommage collatéral de la guerre des clans. Son seul crime c'est sa relation avec Bouteflika, qui date de l'amitié de son père avec l'ex-président», insistant sur le fait que «l'accusée n'a jamais été présentée en tant que fille cachée de Bouteflika ni par le secrétaire de l'ex-président, Reguab ni par El Ghazi. À cela s'ajoute l'absence de preuves en ce qui concerne les transferts de devises à l'étranger. Sur cette base, la défense de Mme Maya à requis l'annulation des condamnations prononcées au premier procès et l'annulation des PV établis pour la perquisition et pour l'instruction, et l'innocence pour les trois accusées, Nechinache Zoulikha et ses deux filles. Par ailleurs, la défense de l'ex-directeur général de la Sûreté nationale, Abdelghani Hamel, a essentiellement orienté son plaidoyer sur le statut de l'accusé, mettant en avant le fait que ce dernier ne devrait pas comparaître devant un tribunal civil, du fait qu'il est affilié au corps de l'Armée nationale populaire au grade de général-major, et non au corps de la Sûreté nationale, et par conséquent il aurait dû être jugé par un tribunal militaire.

Par ailleurs, les avocats de la défense de Hamel, ont insisté sur le fait que la responsabilité de leur client n'était pas établie dans cette affaire, du fait qu'il avait reçu un appel du ministre du Travail, qui n'était autre que El Ghazi Mohamed, lui demandant d'aider une parente du président, qui était victime d'un cambriolage, «son seul tort était d'avoir répondu à l'appel d'un ministre, en aidant la prévenue à équiper sa maison de caméras de surveillance, dont les frais étaient à la charge de l'accusée. De ce fait, nous demandons l'annulation des condamnations requises contre notre client et nous demandons son innocence» a insisté l'avocat de la défense du prévenu Hamel.