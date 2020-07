L'Algérie n'abandonne jamais ses enfants, «morts ou vivants!».

Le pays a, en effet, rapatrié, hier, la dépouille mortelle de Kadri Abderrahmane Ridha dit Akram, décédé à Anvers (Belgique) en date du 19 juillet 2020, dans des circonstances non encore élucidées.

Des millions d'Algériens ont suivi l'atterrissage à Alger, de l'avion transportant la dépouille.

Les proches de ce jeune, attristés par le sort de leur enfant étaient au premier rang pour l'accueillir à l'aéroport International d'Alger, Houari-Boumediene.

La famille de Akram n'était pas seule, une nombreuse foule, de simples citoyens affectés par la tragédie de ce jeune, ainsi que des membres du gouvernement, et des représentants des autorités locales de la wilaya d'Alger étaient aussi présents.

«L'Algérie a exigé à ce que toute la lumière soit faite sur les circonstances de la mort de ce citoyen algérien.

Les autorités compétentes du Royaume de Belgique «ont ainsi été saisies officiellement à l'effet de fournir des informations exhaustives et détaillées sur les circonstances exactes de l'arrestation et du décès de notre compatriote et ce, conformément à la convention consulaire du 17 mai 1979 entre l'Algérie et la Belgique», note le porte-parole du MAE dans une déclaration rapportée par l'agence Algérie presse service.