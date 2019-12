L'histoire retiendra que c'est par la voix du général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah, décédé, hier, à la suite d'une crise cardiaque, qu'en date du 26 mars 2019, le Commandement de l'état-major a décidé de respecter la volonté populaire en prônant l'application de l'article 102. Elle se souviendra également que c'est le défunt chef d'état-major qui a mené une bataille contre ce qu'il appelait la «Issaba» et tous ses relais. Tenant d'une main de fer, les rênes du pays durant la grave crise politique qui l'a secoué, Ahmed Gaïd Salah a pris des décisions courageuses en s'attaquant frontalement à la prédation et aux prédateurs. Il a été derrière l'arrestation de tous les puissants de l'ex-régime Bouteflika. Celui qui affirmait n'avoir aucune ambition politique, avait un tout autre rêve: mettre un terme aux vols et pillages des richesses du pays. Car, il considérait que la corruption «est une autre forme de colonialisme». Pour débuter son combat, Ahmed Gaïd Salah avait choisi de s'attaquer aux plus puissants, à savoir Saïd Bouteflika, frère et ex-conseiller du président déchu et les deux ex-généraux Toufik et Tartag. Certes, ces derniers ont été arrêtés et condamnés pour complot contre l'Armée et conspiration contre les revendications du peuple, mais le défunt avait publiquement accusé l'ex-général Mohamed Mediène dit Toufik d'avoir «longtemps abusé des richesses du peuple». Dans un de ses discours, le défunt avait également soutenu que «l'ANP vise depuis le début de la crise à protéger le peuple d'une poignée de personnes qui a indûment accaparé des richesses du peuple». Il avait même fait état des «vastes opérations de pillage et de dilapidation». Mieux, le vice-ministre avait, à l'époque déjà, confirmé les tentatives de transferts illégaux de grosses sommes d'argent vers l'étranger.

L'ex-chef de l'Armée va alors s'appuyer sur la justice pour mettre un terme aux «traîtres de la nation». Il appelle les hommes de loi à déterrer tous les dossiers de corruption, à appliquer la loi «sans exception» tout en l'assurant du soutien de l'institution militaire. Gaïd Salah était au courant que l'Algérie a été profondément saignée et tenait à agir vite pour stopper l'hémorragie. «Nous attendons à ce que les instances judiciaires concernées accélèrent la cadence du traitement des différents dossiers concernant certaines personnes ayant bénéficié indûment de crédits estimés à des milliers de milliards», avait alors lancé le chef des Armées. Il faut dire que depuis le soutien de l'institution militaire, la justice a parcouru bien du chemin!

Au moins une cinquantaine d'hommes politiques et d'affaires ont été emprisonnés et pour la première fois dans l'histoire de l'Algérie indépendante, des ex-Premiers ministres, des ministres et de très puissants hommes d'affaires ont été traînés devant la justice. Mieux, rassurés, les hommes de loi n'ont pas hésité à convoquer, auditionner et placer en détention provisoire, leur ex-ministre, garde des sceaux, Tayeb Louh.

Le symbole était fort! C'est là, un pari gagné pour le défunt général qui avait promis d'accompagner le peuple, les institutions de l'Etat et l'appareil judiciaire soutenant qu'il s'agit là d'un engagement personnel «devant Allah, devant la patrie et l'Histoire et auquel je ne renoncerai jamais».