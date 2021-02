L'après-Covid-19 se prépare aujourd'hui. Beaucoup de multinationales et de fonds d'investissement, à l'image de celui du Qatar, entreprennent des approches auprès des Etats. Ils prospectent des marchés émergents, analysent les points forts et les points faibles de stratégies nationales et régionales dédiés à la relance des économies. Celles-ci durement impactées par plusieurs mois de crise sanitaire, affichant pour 2020 un niveau de récession historique, ont grandement besoin d'un apport financier à même de refaire tourner la machine industrielle. L'intérêt que lui accorde le plus important fonds d'investissement de la planète est certes, un gage de sérieux quant aux capacités de l'Algérie de rebondir. On voit mal un prince milliardaire perdre son temps dans un voyage de plusieurs milliers de kilomètres. L'intérêt est donc manifeste. Mais cela ne suffit pas. Encore faut-il que l'Algérie ait une vision claire de son développement à court, moyen et long terme. Tout investisseur, quelle que soit sa fortune, n'est pas un philanthrope. Il prend des risques calculés et fait en sorte d'augmenter au maximum ses chances d'avoir d'intéressants retours sur investissement. Et disons-le, franchement, même une vision prospective et claire ne suffit pas. L'Etat qui veut attirer des investissements directs étrangers (IDE) doit aussi se doter d'une législation souple, sécurisante pour les partenaires économiques et, surtout, débureaucratisée au maximum. Autant de conditions incontournables pour pouvoir capter des financements importants. L'Algérie qui dispose d'un immense potentiel et qui ambitionne de construire une économie diversifiée tournée vers l'export, péche par une bureaucratie étouffante et un système financier obsolète. Les tares de l'économie nationale ont déjà fait fuir beaucoup d'investisseurs. Et la conjoncture actuelle qui veut que la concurrence soit démultipliée en raison de la situation de l'économie mondiale, rend la tâche de l'Exécutif encore plus ardue. Il devient plus qu'urgent de réformer le système financier et abattre le monstre bureaucratique. Auquel cas, les infrastructures de la relance économique seront réalisées et l'Algérie pourra trôner sur l'Afrique via la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf). C'est justement la Zlecaf qui fera courir les investisseurs. Mais ces derniers n'iront certainement pas implanter des projets dans un pays tourné vers la rente. C'est dire que la responsabilité des décideurs économiques du pays est grande. Ils ont la mission historique de ne pas manquer le virage de la relance post-Covid-19.

Le fonds d'investissement qatari n'est pas le seul à parcourir le monde et faire une halte en Algérie. De même que l'Algérie est loin d'être la destination de prédilection de tous les financiers à la recherche de zones de croissance économique. Pour l'heure, elle ne l'est pas, mais doit absolument profiter de cette nouvelle fenêtre de tir pour se placer dans le peloton de tête en tant que terre d'investissement en Afrique. Elle doit le faire tout de suite. Il y va de l'avenir de la nation. L'Algérie vit les dernières années de la rente pétrolière. Après cela, elle pourra devenir un géant africain ou finir comme une terre aride, sans intérêt.