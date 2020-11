Fort de son important électorat estimé à plus d’un million d’électeurs, la wilaya d’Oran est, dans ses 26 communes et 19 daïras composant son territoire, fin prête pour domicilier le référendum constitutionnel devant se tenir, aujourd’hui. Les préparatifs, lancés dans le début de la semaine dernière notamment sur le plan logistique, se sont poursuivis jusqu’à une heure tardive de la nuit de vendredi à samedi. Ces derniers ont été axés essentiellement sur les «mesures de sécurité sanitaire à observer lors du jour du scrutin», a affirmé le responsable de la cellule de la communication près la délégation d’Oran de l’Autorité nationale indépendante des élections, Habib Tiliouine. «Nous avons rendu visite à l’ensemble des centres et des bureaux de vote», a ajouté la même source soulignant que «les mesures sanitaires constituent l’une des premières priorités pour lesquelles l’Anie ne cesse de mettre l’accent», en plus, a ajouté la même source, «des dernières retouches entrant dans le cadre de la facilitation de l’opération du vote». Pour sa part, la sûreté de la wilaya d’Oran a, à l’effet de ce rendez-vous électoral, mis en place un plan spécial visant la sécurisation, outre l’opération du scrutin, les centres de vote entrant dans le cadre de la consultation référendaire. La cellule de communication et des relations extérieures près la sûreté de wilaya fait état de «la mobilisation de pas moins de 2 500 policiers, déployés un peu partout dans les centres du vote». Ce plan a été peaufiné en combinaison avec les partenaires sécuritaires dont, notamment la Gendarmerie nationale. «Le dispositif policier mis en place, vise essentiellement la sécurisation du rendez-vous électoral aussi bien dans les centres urbains que dans les zones semi-urbaines», a-t-on expliqué. En plus de l’intensification des patrouilles pédestres, ledit plan comprend des brigades motorisées auxquelles est confiée la voie publique et la circulation, ces «dernières sont assistées par des hélicoptères de la Sûreté nationale», ajoute la même source.