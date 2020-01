Les 13es Journées de marketing touristique se tiendront, selon les organisateurs, RH International Communication, les 19 et 20 février 2020, à l’Ecole supérieure de l’hôtellerie et de la restauration d’Aïn Benian Alger sous le patronage du ministre du Tourisme et de l’Artisanat. La thématique retenue cette année sera consacrée à : «l’enjeu de portée sectorielle du développement économique ; pour quelle stratégie marketing?» Principalement axées sur la valorisation efficiente de l’image touristique, ces 13es journées, qui accueillent des experts nationaux et internationaux, débattront et échangeront les idées et initiatives dans la perspective d’exploiter les meilleures opportunités pour la réussite de la mise en valeur de la destination Algérie. Près de 15, intervenants nationaux et internationaux se succéderont à la tribune pour évoquer ou recommander les meilleures stratégies marketing à développer en vue de remettre dans la course la destination Algérie. à la clôture de ces journées, il sera fait lecture des recommandations à adresser au ministère du Tourisme comme, il a été fait lors de la précédente réunion. Outre les conférences-débats des matinées, les responsables prévoient d’oragniser, durant les après-midi, des espaces de formation au profit des étudiants en marketing touristique.