Les 13es Journées de marketing touristique se tiendront, selon les organisateurs, RH International Communication, les 19 et 20 février 2020, à l’Ecole supérieure de l’hôtellerie et de la restauration à Aïn Benian. Alger, Cette année, il sera question de mettre en débat une thématique qui est au centre d’une actualité ,plutôt économique, à savoir : enjeu de portée sectorielle et de développement économique ; pour quelle stratégie marketing ?». Elle sera principalement axée sur la valorisation efficiente de l’image touristique, d’où ces deux journées qui accueilleront experts nationaux et internationaux lesquels débattront et échangeront les idées, expériences et initiatives dans la perspective d’exploiter les meilleures opportunités pour la réussite de la mise en valeur de la «destination Algérie». C’est dire que dans cette perspective, les promoteurs touristiques ont bien saisi l’importance de construire une image de la destination qui soit forte, leur permettant ainsi de se différencier, sur un marché du tourisme de plus en plus exigeant (Hudson et Ritchie, 2009) et d’attirer des touristes potentiels. Une occasion qui se présente une fois de plus pour rappeler tout simplement que «l’idée défendue dans cet article est que l’image d’une destination se construirait dans l’interaction entre trois composantes : une image promotionnelle, construite par les intervenants touristiques, les représentations des touristes et la réalité de la destination, notamment ses paysages visibles» des débats en perspective qui contribueraient à relancer les différentes recommandations issues déjà des éditions précédentes A signaler et pour la première fois, outre les conférences débats des matinées, les organisateurs prévoient d’organiser durant les après-midis des espaces de formation au profit des étudiants en marketing touristique.