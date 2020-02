Au premier anniversaire du Hirak à l’échelle nationale, ils étaient nombreux, les manifestants qui sont descendus dans la rue à Béjaïa, pour exiger la libération des détenus d’opinion et le changement radical du système. Des slogans hostiles au système ont été scandés à tue-tête par les manifestants. La mobilisation était au rendez-vous, hier, à l’occasion du 1er anniversaire du Hirak. Toujours aussi imposante, la procession humaine, faite de femmes et d’hommes, jeunes et moins jeunes, a démarré vers 13h35 de l’esplanade de la Maison de la culture Taos Amrouche pour sillonner les principales artères de la ville de Béjaïa.

Le premier carré, qui a commencé à prendre forme aux environs de 13h, sera rejoint par d’autres manifestants, qui arrivaient par petits groupes et beaucoup d’autres par la suite, qui attendaient tout au long de l’itinéraire. Les rangs grossiront considérablement après la prière du vendredi.

Il faut reconnaître qu’à Béjaïa d’un carré à l’autre, le nombre de participants varie, l’ambiance et les couleurs aussi, mais tous étaient unanimes dans leur détermination.

La libération des détenus d’opinion, le refus de l’exploitation du gaz de schiste, la liberté d’expression et de manifestation, une nouvelle République démocratique et sociale, un état civil, autant de slogans scandés par des milliers de voix se mêlant à d’autres slogans relevant de la considération socioprofessionnelle, dont notamment le chômage.

Le mouvement maintient la flamme de sa révolution pour le changement radical du système. Il n’a pas dévié de ses revendications principales dont la justice indépendante, le respect des libertés démocratiques individuelles et collectives et un processus constituant pour sortir le pays de la crise politique, avec cette insistance sur la libération des détenus d’opinion et politiques, brandissant les portraits de Karim Tabbou, Abdelwahab Fersaoui, Foudil Boumala… entre autres détenus du mouvement. Plus de deux heures après, l’imposante foule se disperse dans le calme et la ville se vide de nouveau pour replonger dans son silence du vendredi.