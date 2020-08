A priori c'est la situation prévalant pour ce cas, parmi tant d'autres dans cette wilaya, où le développement touristique est encore otage de la bureaucratie et du sabotage. Sinon, comment expliquer le blocage d'un projet d'investissement qui peine à se concrétiser depuis plus de 4 ans. Et pourtant, le projet ne nécessite ni assiette foncière, encore moins un prêt bancaire. Il s'agit tout simplement d'une activité de balade en mer, au moyen d'un navire d'accostage fixé par les autorités portuaires. Un investissement privilégié par l'Etat mais qui, vraisemblablement, saboté par l'administration, puisque ledit projet est appelé à apporter un plus au secteur du tourisme à Annaba, notamment avec la mise en service de la nouvelle gare maritime. C'est dire que ce projet d'investissement n'a besoin que d'un espace d'accostage au port de Annaba, et l'approbation et l'aval des départements concernés, le ministère des Transports et la Commission centrale de sécurité de la navigation maritime de la marine marchande, traduits par l'autorisation d'exercice de l'activité de balade en mer, documents à l'appui, reflétant le concours de la bonne volonté de ces départements, dans la promotion et la valorisation du secteur du tourisme à travers cette activité, première du genre sur la côte Est du pays. Or le projet et jusqu'à la mise sous presse, n'a pas vu le jour, en raison d'un blocage et d'une bureaucratie récurrente. Le plaisancier affecté au quai n° 68, bassin n° 2, n'a, semble-t-il, pas le poids pour décrocher cette place au port de Annaba. «Faute de poste à quai» lui dit-on et «endroit pour embarquer/débarquer». Aujourd'hui, le bateau est au poste 16. Une partie isolée et éloignée du port, côté charbon, phosphate entre autres, occasionnant la dégradation du bateau «C'est à prendre ou à laisser» (...) à noter que le port de pèche est inapproprié pour cette activité purement touristique. Les dessous du blocus de ce projet que le quai n°68 serait tout simplement occupé illégalement par une dizaine de hors-bords, appartenant à des personnalités influentes de/ et hors Annaba Revendiquant sa place, l'investisseur aurait fait et fait encore l'objet de menaces, ciblant aussi l'embarcation. Celle-ci, qu'on aurait menacé d'incendier. Subissant depuis 2016, le calvaire d'une bureaucratie administrative et d'un sabotage orchestré du secteur du tourisme à Annaba, l'investisseur s'est dit déçu d'avoir pensé à investir en Algérie. Jusqu'à la mise sous presse, l'investisseur en question est à son énième sit-in devant le siège de la wilaya. Une action qui dure depuis plus de 4 ans, dans l'espoir de trouver un écho chez le wali de Annaba... Il faut noter qu'il s'agit là de l'un des projets parmi tant d'autres, engagés par la diaspora algérienne Celle-ci, découragée par des pratiques insoutenables de l'administration, a fini par se rétracter ou s'orienter vers d'autres cieux. Si ce cas n'est pas isolé, cela signifie qu'il y a un dysfonctionnement et une orchestration de sabotage, quelque part, notamment dans la wilaya de Annaba où l'investissement de la diaspora algérienne est bloqué. Une vérité imposant une halte sur ces pratiques et bien d'autres à l'origine de la mise sur cale de la machine touristique dans la wilaya. À coup de centaines d'euros le plaisancier construit à l'étranger, d'une longueur hors tout «12m» et d'une capacité de 55 passagers, pourrait être la cerise sur le gâteau de la nouvelle gare maritime, s'il venait à être concrétisé. Une synergie de projet pouvant propulser le secteur de l'industrie touristique dans la wilaya et faire de Annaba la première ville touristique d'Algérie par excellence.