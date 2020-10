Elle est venue en larmes, solliciter l'aide de la presse; elle pleurait sans cesse, souhaitant que sa voix puisse être entendue, elle réclame justice, après que toutes les portes se sont fermées devant elle.

Il s'agit d'une dame de 57 ans, qui est venue frapper à la porte de la rédaction, implorant la pitié des autorités, d'autant plus qu'elle n'a pas de domicile et passe d'une maison à l'autre, entre amis, proches et familles, pour ne pas rester dans la rue.

Elle a déposé son dossier en 2004 pour un logement social et depuis, c'est le parcours du combattant. Entre la wilaya et la daïra, elle sort de son travail chaque jeudi pour tenter de trouvzer un lieu où s'abriter et sauvegarder sa dignité. Fonctionnaire dans une entreprise publique, cette victime de l'injustice a pourtant été destinataire de plusieurs courriers, aussi bien de la wilaya que du ministère de l'Intérieur, auquel elle ne cesse d'adresser des recours notifiant son droit au logement, en vain. Elle lutte pour ce droit depuis 16 ans.

Son dossier est inscrit sous le numéro 73/013 du 31 mars 2004. Elle espérait être parmi les bénéficiaires, lors de la dernière opération d'attribution de 2 500 logements sociaux ayant eu lieu mercredi dernier au Zénith, notamment après le courrier qu'elle avait reçu du ministère de l'Intérieur, mais à sa grande surprise, son nom n'y figurait pas.

Il y a une quinzaine de ours, elle a confié son affaire au médiateur de la présidence de la République, cependant rien n'a été fait pour le moment, elle a fini par s'ouvrir à la presse, dans l'espoir que les choses bougeront pour elle. La dame laissera ses coordonnées, naïvement, à la rédaction, pensant que les autorités nous contacteront, à son sujet.