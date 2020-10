La direction générale de la Sûreté nationale (Dgsn) a rappelé, lundi dernier, dans un communiqué, aux citoyens l'impératif de respecter les consignes du protocole sanitaire mis en place afin de prévenir le Covid-19, notamment dans les lieux publics. Chef de la cellule de la communication à la Dgsn, le commissaire divisionnaire Amar Laroum a précisé que «la Dgsn rappelle aux citoyens, à travers ses canaux de communication, l'impératif du respect des mesures et consignes inclues dans le protocole sanitaire mis en place pour prévenir la pandémie de coronavirus, notamment dans les lieux publics qui connaissent un afflux important de citoyens, tels que les commerces, restaurants, cafétérias, grands espaces et moyens de transports», a précisé la même source.

«Les services de police ont enregistré, en septembre dernier, 14 343 actions de sensibilisation au profit des citoyens, rappelant à chaque fois le respect strict des consignes portant distanciation sociale, port du masque, respect des règles d'hygiène et des heures du confinement partiel de 30 jours appliqué à partir du 1er octobre 2020, tous les jours, de 23h00 au lendemain à 6h00, à Alger, Oran, Annaba, Jijel, Tizi Ouzou, Tlemcen, Béjaïa, Blida, Batna, Sétif et Constantine, a indiqué le communiqué.

Selon Laroum, la Dgsn «compte énormément sur la conscience et la responsabilité des citoyens, face aux défis imposés par la crise sanitaire actuelle et les invite à éviter tout laxisme dans les gestes barrières et à faire montre de vigilance et de prudence pour préserver la santé publique», préconisant «le jet de passerelles pour davantage d'entraide entre la police et les citoyens, afin de surmonter cette étape», a conclu le communiqué.