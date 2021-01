La Covid-19 a fait apparaître une nouvelle forme de criminalité, l'hameçonnage. Une technique utilisée par «les charognards de la crise sanitaire», pour obtenir des renseignements personnels afin de menacer les internautes du monde. Le citoyen algérien qui, lui aussi, passe plus de temps à surfer sur la Toile, en ces temps de confinement, n'est pas en reste. Derrière les écrans des malfrats, le pays a été, en effet, «une cible de choix». Par qui? Dans ce sillage, Saïd Bachir, chef du service central de la lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication (TIC) à la Dgsn, explique que «plusieurs de nos concitoyens se sont retrouvés victimes d'une criminalité organisée qui profite de la crise sanitaire pour accroître ses cyberattaques et ses escroqueries».

Il intervenait, hier, lors d'une rencontre organisée par la Dgsn, au siège de l'Ecole supérieure de police Ali Tounsi, sise à Châteauneuf, Alger, à l'occasion d'une rencontre avec les médias nationaux, pour rendre public le bilan annuel (2020) en matière de police judiciaire (PJ).

Ce responsable a souligné que «toute personne morale ou physique peut être attaquée». Cela avant de faire part «d'une vague de cyberattaques qui a ciblé l'Algérie». Fort heureusement, l'anticipation, la célérité et la vigilance sont quelques-uns des mots d'ordre conjugués à l'esprit patriotique très élevé des services de sécurité pour la sécurisation du citoyen. Le patron de la Centrale de la lutte contre la criminalité liée aux TIC, affirme dans ce sens que «la Dgsn et l'Interpol ont fait équipe pour tisser autour du pays un véritable filet de sécurité».

Poursuivant, le même responsable a fait état «du démantèlement de plusieurs serveurs internationaux, dont les malfrats ont arnaqué nos internautes».

Il ressort également du bilan dressé, hier, par le directeur de la PJ, le contrôleur Arezki Hadj Saïd, que «les patrouilles virtuelles» des services algériens chargés de la lutte contre la cybercriminalité ont été renforcés en 2020, pour sécuriser la Toile algérienne.