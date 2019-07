Le directeur général de la Sûreté nationale, Abdelkader Kara Bouhedba, a ordonné l’ouverture d’une enquête au sujet d’une vidéo montrant des affrontements avec la police, qui auraient eu lieu probablement vendredi dernier, a indiqué hier, la direction générale de la Sûreté nationale (Dgsn) dans un communiqué. M. Bouhedba « a instruit l’Inspection générale de la Sûreté nationale d’ouvrir une enquête sur la teneur d’une vidéo montrant des affrontements avec la police, qui auraient eu lieu probablement vendredi dernier » précise le communiqué qui ajoute que le Dgsn a souligné « l’impératif d’enquêter sur les faits et de situer les responsabilités afin que toutes les mesures prévues par loi soient prises ». La vidéo en question a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Elle montrait un jeune manifestant, mains nues à terre visiblement blessé, mais recevant des coups de matraques des policiers. Il a été constaté que depuis ces dernières semaines, les charges policières contre les manifestant se font de plus en plus remarquées, violente et parfois sans explications. Des interventions inexpliquées dans des marches au caractère pacifique reconnu de par le monde. Ces intervention musclées ont été dénoncées par plusieurs personnalités et partis politiques.