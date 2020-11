La direction générale de la sûreté nationale (Dgsn) a indiqué, hier, avoir renforcé le rôle assigné à ses différentes composantes pour atténuer les effets de la propagation de l'épidémie de Covid-19, en veillant à l'application des mesures préventives et du protocole sanitaire en vigueur. La Dgsn affirme poursuivre ses efforts pour la sécurisation des citoyens mais insiste sur le fait que «la conscience et le respect strict des gestes barrières constitueront un rempart face aux risques de cette épidémie sur la santé et la vie des citoyens». Affirmant avoir constaté «de visu, particulièrement depuis la levée du confinement sur nombre d'activités, un relâchement sensible dans le respect des règles décidées», la Dgsn soutient qu'«une telle condition va à l'encontre des exigences de la santé publique placée en tête des intérêts des services de l'Etat», avant d'ajouter qu'elle continue «à prêter aide et assistance aux institutions officielles et à la société civile afin d'atténuer les répercussions de la pandémie», tout en restant convaincu que «la conscience et l'attitude du citoyen demeurent essentielles pour atteindre cet objectif escompté en vue de préserver les individus et, partant, la société».