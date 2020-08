Il ne faut pas toujours attendre des événements dramatiques pour prendre conscience de certaines choses. Par exemple, que les policiers exercent un métier pénible et à risques, qu'ils payent parfois de leur vie en veillant à la quiétude et la sécurité des citoyens.

Ces derniers s'attellent au quotidien à développer les moyens et procédés pour assurer au mieux leur mission. Mobilisés sous la direction de leur nouveau patron, Khelifa Ounissi, connu pour sa rigueur et son abnégation à la tâche qui lui a été confiée, les agents de la Sûreté nationale sont aux premiers rangs de la lutte contre le coronavirus et la criminalité. Ils appuient les efforts déployés aux côtés de la société civile, l'ensemble des acteurs et tous ceux qui veillent à préserver la santé du citoyen ainsi que la sécurité et la stabilité du pays.

D'ailleurs, à peine la décision de la réouverture des espaces publics, plages et aires de détente a été annoncée que les agents de la sûreté se sont organisés pour encadrer cette opération. Pas moins de 70 postes de police à la sécurisation des plages autorisées à la baignade ont déjà été affectés au niveau des 14 wilayas côtières avec un effectif de 1000 agents. Outre ces unités renforcées en éléments féminin et dotées de moyens et équipements techniques modernes, la direction de la Sûreté nationale prévoit d'adapter les formations de sécurité réquisitionnées en fonction des exigences et spécificités touristiques. Les services de police ont à charge de veiller au respect des conditions sanitaires requises, notamment la distanciation physique, l'interdiction des rassemblements et le port obligatoire du masque de protection.

Comme ils le font déjà, depuis plus de 5 mois, en intervenant au côté des contrôleurs des commerces, dans les administrations publiques ou encore tout simplement en effectuant, fréquemment, des randonnées dans les différents quartiers des nombreuses villes du pays. Tout le monde se rappelle les grandes difficultés rencontrées par les policiers au début du confinement sanitaire qui imposait un couvre-feu en début d'après-midi.

Le commandement de la sûreté des différentes wilayas du pays se devait alors d'adapter son dispositif afin d'assurer, à la fois, le respect du confinement et la sécurité. Un équilibre délicat à maintenir dans un contexte exceptionnel, qui a obligé les ser-vices de sécurité à être sur tous les fronts. Ils étaient souvent confrontés aux récalcitrants, mais aussi aux jeunes «taquins» qui aimaient jouer au chat et à la souris avec les policiers.

Durant la crise sanitaire, les policiers ont aussi montré le dévouement en restant mobilisés pour endiguer la propagation de ce virus mortel à travers l'intensification des points de contrôle et des patrouilles de nuit pour assurer la sécurité sanitaire. Le défi des services de police a, aussi, été la lutte contre la criminalité qui s'est non seulement poursuivie, mais intensifiée. Car avec le confinement, source de grand stress et d'angoisse, une recrudescence des violences a été constatée ces dernières semaines. Ce qui a amené les services de sécurité à redoubler d'efforts et même à solliciter la coopération des citoyens. À ce propos, il y a lieu de préciser que la Dgsn a rappelé, dernièrement, aux citoyens, la possibilité de recourir à l'application mobile «Allo Chorta» qui leur permet de signaler tout crime aux services de police. Ces derniers peuvent ainsi intervenir efficacement pour protéger les personnes et les biens. Via cette application, les citoyens peuvent envoyer des photos d'accidents de la route ou de comportements criminels vers la banque de traitement des données de la Dgsn, permettant ainsi aux services de police d'intervenir efficacement. Une bonne initiative qui va participer à réduire le taux de criminalité dans le pays.