Dans un contexte régional marqué par une situation sécuritaire précaire, la diplomatie algérienne ne cède pas de terrain. Après le Mali, où il a été le premier membre d'un gouvernement étranger à se rendre à Bamako depuis le putsch du 18 août, en dehors des médiateurs de la Cédéao, Sabri Boukadoum est, depuis ce matin, à Ankara.

Le chef de la diplomatie algérienne effectue une visite officielle en Turquie, a indiqué, hier, un communiqué du ministère des Affaires étrangères (MAE). Cette visite, qui s'inscrit dans le cadre des relations bilatérales, constituera une occasion pour les deux parties de «procéder à une évaluation de l'état de la coopération algéro-turque et à un échange de vues sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun», précise la même source. Loin d'être un simple voyage de courtoisie, le déplacement de Boukadoum en Turquie revêt une haute importante stratégique et sécuritaire. Depuis plusieurs mois, un bras de fer oppose Ankara et Athènes, qui se disputent des zones riches en gaz naturel en Méditerranée orientale. Une confrontation qui ne va pas épargner l'Algérie de par sa position stratégique et son influence dans la région. De ce fait, ces menaces et ces intimidations constituent pour l'Algérie un nouveau front naval, après les risques d'embrasement qui émanent des frontières Sud, en Libye et au Sahel. Voilà qui donne plus de sens et de résonance aux déclaration faites, jeudi dernier, par le chef d'état-major de l'ANP, le général de corps d'armée Saïd Changriha.

L'armée algérienne vise «à restaurer la gloire de sa marine comme puissance maritime en Méditerranée», a déclaré le chef d'état-major qui a assisté à la base de Mers-El-Kébir à Oran à l'exécution de tirs de missiles sur une cible de surface. Les propos de Changriha ne sont pas anodins. Ils résonnent en réalité comme une mise en garde à ceux qui menaceraient les eaux territoriales algériennes. C'est dans ce contexte que le ministre des Affaires étrangères s‘est rendu en Turquie. Durant ce même voyage, Boukadoum a pris part au Forum européen «Alpbach», placé sous le thème «Promotion d'un monde exempt d'essais nucléaires», a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Cette session qui s'est tenue par visioconférence, le 28 août 2020, a vu la participation de Mme Tarja Halonen, ancienne présidente de la République de Finlande et du secrétaire exécutif de l'Organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires (Otice), M. Lassina Zerbo, précise le communiqué.

Dans son allocution, Boukadoum a mis l'accent sur «l'engagement de l'Algérie pour l'entrée en vigueur rapide du Tice, qui constitue une avancée remarquable pour le désarmement nucléaire et la non-prolifération, ainsi qu'un élément clé pour la préservation de la paix et de la sécurité internationales».