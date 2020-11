Benbouzid reçoit l’ambassadeur de Chine. Au lendemain de l’annonce des résultats très « satisfaisants » du vaccin chinois, Coronavac, le ministre de la Santé a reçu le représentant chinois en Algérie. Lors de cette audience, le responsable algérien a souligné l’importance « capitale que l’Algérie attache à l’acquisition du vaccin anti-Covid-19 ». Il a, dans ce sens, rappelé, les recommandations du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, quant à la nécessité « d’acquérir le vaccin dans les plus brefs délais». Benbouzid s’est enquis de la composition du vaccin, de son taux d’efficacité et des conditions pour se le procurer auprès des laboratoires chinois qui comptent parmi les plus grands laboratoires au monde. L’ambassadeur de Chine a assuré que le vaccin sera disponible sur le marché international dans les meilleurs délais. Tout en se félicitant de la coopération « fructueuse et privilégiée », il a fait part de la disponibilité de la Chine à fournir ce vaccin à son allié algérien. Les deux parties ont convenu, à cet effet, d’organiser des réunions consultatives techniques dans les prochains jours. Cette audience entre dans le cadre des rencontres du ministre de la Santé avec les ambassadeurs de certains pays producteurs du vaccin anti-Covid-19, au titre de la stratégie nationale de lutte contre le coronavirus. Il y a quelques jours, c’était l’ambassadeur russe, Igor Beliaev, en Algérie qui avait rendu visite au ministre de la Santé. Les deux hommes avaient parlé du vaccin russe Spoutnik V que la Russie s’est engagé à vendre à l’Algérie. Les ambassadeurs français et britannique s’étaient, eux aussi, rendus à El Madania pour discuter des vaccins que leurs pays respectifs sont en train de développer, celui de Sanofi et Astra Zenaka. L’ambassadeur US en Algérie n’est pas en reste. Le ministre de la Santé a affirmé avoir eu des consultations avec lui à propos du vaccin développé par Pfizer et BioNTech. L’Algérie a également activé ses relais avec le géant pharmaceutique américain avec qui elle entretient des relations privilégiées.

Cela grâce à Mohand Sidi Saïd, ancien vice-président de ce laboratoire. Il y a aussi le fait que les essais de ce vaccin soient dirigés par l’un de nos compatriotes, en la personne du docteur Salim Bouguermouh. L’Algérie a donc activé ses relais et sa diplomatie pour être l’un des premiers pays à bénéficier du vaccin anti-Covid-19.