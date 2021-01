Hilarantes sont les déclarations des responsables de la santé de la wilaya d'Oran. Contrairement aux recommandations du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie ayant fait savoir avoir mobilisé 8000 points de vaccination tous établis dans les structures sanitaires et entreprises hospitalières, la direction de la santé de la wilaya d'Oran s'est inspirée autrement. Dans son enthousiasme, elle envisage deux scénarios à mettre en place dans le cadre de la vaccination contre la Covid-19. C'est du moins ce qu'a révélé le responsable de la communication près cette direction, le docteur Boukhari, affirmant: «Deux scénarios sont envisagés pour l'opération de vaccination.»

Il ajoute qu'«ils sont établis par la direction locale de la santé et de la population et dont le choix sera en fonction de la quantité reçue».

Selon le docteur Youcef Boukhari «l'opération de vaccination sera effectuée, soit au niveau des grands espaces des expositions et salles omnisports, ou bien dans les établissements de santé de proximité et polycliniques, selon deux scénarios établis», expliquant que «dans le cas où nous recevons une grande quantité de doses de vaccin, l'opération se fera dans les grands espaces des expositions et les salles omnisports des communes de la wilaya, mais dans le cas où nous recevrons de petites quantités de doses par étapes, elle se fera dans les polycliniques, comme dans le cadre de la vaccination anti-grippale».

À Oran, chef-lieu, la commune la plus peuplée de la wilaya, deux lieux ont été déjà désignés pour effectuer la vaccination, à savoir le Centre des conventions (CCO) et l'Entreprise des manifestations économiques et commerciales (ex-Palais des expositions de M'dina Jédida, et ce dans le cas du premier scénario, où la vaccination sera massive. Pour les autres communes, des grandes salles omnisports ont également été désignées pour la vaccination, a-t-il souligné.

Pour le deuxième scénario où la vaccination se fera dans les polycliniques, tout a été préparé pour un bon déroulement de la vaccination, dont les équipements pour recevoir les doses de vaccin et le personnel qualifié chargé de la vaccination, a-t-il soutenu. «Nous avons assuré la formation des agents vaccinateurs, de toutes les polycliniques de la wilaya, et mobilisé

également des médecins généralistes et spécialistes pour nous accompagner dans cette opération», a-t-il encore ajouté.

Des questions sont tout de même en droit d'être posées?

Est-on en mesure de d'équiper ces salles omnisports, ce Centre des conventions et ce Palais des expositions en moyens médicaux? A-t-on prévu l'éventualité que le sujet vacciné risque de ressentir quelques effets indésirables pour lesquelles la mobilisation des autres équipes médicales est plus que nécessaire?

De telles questions ne trouvent pas de réponses étant donné que le directeur de la santé et son attaché de presse sont aux abonnés absents.